65校網｜葵青區小學名單有邊幾間？校網屋苑有甚麼選擇？
65校網位於葵青區，範圍主要覆蓋荔景、大窩口、葵盛、葵芳、葵興一帶，網內共有12間學校可供選擇。「01教育」已經於下文為你整合65校網的小學名單、範圍及地圖及65校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
65校網範圍及地圖
65校網主要包括荔景、大窩口、葵盛、葵芳、葵興一帶，區內交通包括荃灣線的大窩口站、葵興站、葵芳站，及可與東涌線轉車的荔景站等。以下為教育局提供的65校網地圖：
65校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是65校網內12間學校的相關資料：
65校網好唔好？
65校網有多間學校提供選擇，建議家長了解不同學校的辦學理念及特色後，再視乎子女的長處及喜好選校。另外，家長選校時如果想知道學校「好唔好」，可以參考與學校相關的報道，以下是部份「01教育」為65校網學校進行的訪問報道：
亞斯理衞理小學：
亞斯理衞理小學新生入學禮 以愛鼓勵學生追夢 親子關係轉化動力 亞斯理衞理小學校長黃煒恒教體育出身 以運動為學生建立正向情緒
65校網屋苑及租盤
65校網內有多個私人屋苑及居屋屋苑，亦有單幢式洋樓及唐樓。如果有意搬進65校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括： 新葵興花園、葵涌廣場、新葵芳花園、芊紅居、恒景花園等。
65校網小學有哪些選擇？
65校網有12間學校，選擇包括聖公會仁立小學、聖公會仁立紀念小學、中華基督教會全完第二小學、亞斯理衛理小學等。如欲了解更多有關16校網的資料，可以瀏覽此文章。
