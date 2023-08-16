「我的行動承諾加強版」延長至2025/26學年　申請方法及規定不變

教育局自2019/20學年起的3個學年，透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款，中、小學可以申請一筆不多於30萬元的撥款資助，推行國民教育和國家安全教育或媒體資訊素養教育。優質教育基金宣布，將延長於2022年1月推出的優化措施至2025/26學年，讓學校有更多時間進行相關規劃，現行申請辦法及規定維持不變。



《香港01》早前為佛教何南金中學舉辦媒體AI與大數據講座，由《香港01》互聯網經營高級總監覃純健主講。（蘇煒然攝／資料圖片）

優質教育基金指出，「我的行動承諾」撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃因應疫情，自2022年推出推出優化措施，延長申請期至2024年1月31日，並全年接受申請。合資格學校亦可以靈活運用尚未使用的款計劃申請名額提出申請。

隨疫情過去，學校可以更靈活地規劃不同類型的學習活動，所以基金將上述優化措施的推行期延至2025/26學年。公帑資助學校及已參加幼稚園教育計劃的幼稚園可按校本情況，於2026年8月31日前，繼續運用尚未使用的「我的行動承諾」撥款計劃申請名額；如尚未提交「我的行動承諾」加強版撥款計劃申請，亦可按實際情況，於2026年8月31日前向基金申請撥款。

基督教宣道會宣基中學逾百名學生早前曾到《香港01》編輯室參觀，當日安排的工作坊包括體驗當新聞主播，嘗試使用字幕機並面對鏡頭報導新聞，及扮演身處新聞現場的外勤記者，模擬戶外採訪。（蘇煒然攝／資料圖片）

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中、小學（包括特殊學校）可透過「我的行動承諾」加強版撥款計劃申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。如有意了解更多，可以瀏覽此文章。

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