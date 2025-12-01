英皇書院同學會小學　AI製教學小遊戲　數學及科學科課堂變具象化

「例如呢個程式都係前一兩日做嘅，佢會做到模擬實驗，一開始有唔同物種嘅數量，學生可以自己主動去決定加入幾多隻（屬於外來物種嘅）福壽螺，加入之後AI就會模擬加入福壽螺之後生態會點，學生就好具象（理解）一個食物鏈」。



英皇書院同學會小學（下稱英小）的顏正朗主任如此介紹他最近以AI製作，用於科學科教學的生態模擬器，幫助學生以具象的形式理解抽象的生態平衡及食物鏈概念。過去未有類似工具時，教師只能播放影片並加入口述，現在變成學生可以透過模擬實驗，在一瞬間就能看到原本要花十年八載才能看到的變化，對學生學習有很大幫助。



英皇書院同學會小學顏正朗主任介紹他最近以AI製作的生態模擬器，學生可以自行控制生態之中不同物種的數量，以觀察生態變化。（鄭子峰攝）

英皇書院同學會小學顏正朗主任介紹他最近以AI製作的生態模擬器，學生可以自行控制生態之中不同物種的數量，以觀察生態變化。

英皇書院同學會小學是數字教育的先行者之一，成果有賴團隊中多位教師的努力。上圖左起為黃浩賢老師、顏正朗主任、余朗源主任、鄭愛遠副校長。（鄭子峰攝）

AI製作遊戲訓練數感 餘數概念具象化

黃浩賢老師亦運用AI製作與數學相關的小遊戲，其中之一是以「搭的士」為主題的除數遊戲，學生需要按題目要求安排乘客坐上的士，例如「27個人要坐的士，最少要多少部的士才可以載走所有人」。他指，類似題目經常發生學生無法分辨商數及餘數、和未能理解題目要求的學習難點，現實上亦難以安排學生一起坐的士體驗問題，而透過AI製作小遊戲，學生在遊戲中拖拉人物到的士內，從而理解商數及餘數，並回答「最少要多少部的士」的要求，將整個除法運算過程具象化，更容易掌握除法的概念及實際應用。

除法分物遊戲的原理簡單，卻能幫助學生解決學習除法上的難點，並將抽象的概念變得具象化。

余朗源主任以四年級的「試商」為例，學生需要憑感覺回答除數問題以培養數感，但傳統的教學方法只會要求學生不斷試，但學生「試幾次都唔中」難免降低學習動機。以AI製作試商小遊戲則可以為學生提供個人化回饋，就錯誤的答案提供具體建議，例如告訴學生答案與真正答案相差很遠或已經很接近，或是引導學生應該嘗試更大或更小的數字。

AI大幅減低教材準備時間 提升學生學習動機

現時英皇書院同學會小學主要使用POE App Inventor製作教學程式或小遊戲，一個程式由構思、修正、到成品只需約1個小時。（鄭子峰攝）

以上提到的教學程式或小遊戲在過去是難以想像的存在，因為以人力製作一個程式的時間至少以日或者月計算，變相教師們都不會考慮，但現時運用AI只需十數分鐘已經可以有一個初始版本，完整版本亦只需要約1小時，變相將不可能變成可能。以顏主任介紹的生態模擬器為例，即使經過十數次修正，每次修正也是在約1分鐘內完成。

應用AI有助教師節省備課時間，將心力聚焦教學，同時可以解決過去的教學難點，例如將原本抽象難明的理念具象化，幫助學生理解從而提升學習效率。在實際操作上，亦節省了過去派發及收回傳統教材的時間。

另外，以AI製作的教材一般有更好的視覺效果，學生均大讚「好靚」、「好吸引」，已經先聲奪人地留住學生的注意力。教學程式或小遊戲一改過去「聽書」及「睇片」的被動學習模式，變成主動探究的過程，吸引學生發自內心的尋找成果。教師亦特意在程式內加入即時獎勵功能，例如學生只要達到一定成績，就可以獲得印有自己名字的嘉許狀，推動學生持續學習。

AI製作預習短片 趣味講解硬知識、加入校本元素

黃浩賢老師（右）分享學校的「AI x KWLD」框架，例如現時在AI的幫助下，教師可以用AI製作預習短片，有助豐富影片的視覺元素及提升內容質素之餘，亦節省了不少製作時間。（鄭子峰攝）

英小設有「AI x KWLD」框架，KWLD分別指Know（在課堂前分享已知的知識）、Want（提出想知的問題）、Learn（在課堂中學習）、Discover（在課後進行延伸學習），覆蓋課堂前、課堂期間、及課堂後，換言之在課堂前、中及後均會應用AI。

黃老師以課堂前的預習為例，教師們會以AI生成一個專屬自己的虛擬形象，在影片以生動有趣的方式講解硬知識，亦可以透過AI繪圖加入專屬英小的元素，例如將學校圖書館加入短片之中，吸引學生的專注力。更重要的技術突破是可以利用AI生成聲音，避免僅因為說錯一個句子，以至是一個字就要重新錄音，只需十數秒生成新的音訊即可。相比過去以投影片配合聲音導航錄製影片，AI製作影片亦明顯更高質素，更能吸引學生。

至於課堂後，現時教師會透過AI分析學生的答題數據，找出學生常犯錯誤，教師亦可以向AI提供學生答錯題目的常見原因，然後由AI根據學生答案提供個人化的學習建議，以至是針對弱項生成練習，實現個人化學習。教師更提到，家長可以透過AI為子女建立學習歷程檔案，將子女不認識的東西都紀錄下來，取代過去剪剪貼貼的做法。

先鋒部隊助探索新工具 分享文化助帶動發展

英皇書院同學會小學鄭愛遠副校長（右）分享學校推動應用AI的過程，指學校有「先鋒部隊」試用不同工具，然後再與同事分享經驗，形成學習社群。（鄭子峰攝）

現時英小已經擁有一套完整的AI應用框架，鄭愛遠副校長認為成果有賴一班「先鋒部隊」，自發試用市面上各種AI工具，然後向同事分享經驗與成果，形成學習社群。他亦笑言，學校不乏資深的文科教師成功使用AI製作教學程式，更開心地與同事分享成果，是AI能夠賦權所有教師的證明。

鄭副校長認為，只要有領導能力的高層老師帶領團體，加入年輕老師的創新意念，配合科技能力高的老師，以及良好的教師發展，便能夠推動團隊發展數字教育。