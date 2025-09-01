40校網｜深水埗、長沙灣小學+中學有甚麼學校？校網屋苑名單？

40校網位於石硤尾、深水埗、長沙灣地區，共有22間學校可以選擇。「01教育」已經於下文為你整合40校網的小學名單、40校網的範圍及地圖、40校網內的屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



40校網範圍及地圖

九龍塘、石峽尾、深水埗、長沙灣、荔枝角、美孚及南昌等港鐵站均位於40校網之內，該校網主要覆蓋石硤尾、深水埗、長沙灣及荔枝角一帶。區內住宅多元化，包括公屋、居屋及私樓。以下是教育局提供的40校網地圖：

40校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

40校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是40校網內22間學校的相關資料：

40校網好唔好？

40校網有多間學校提供選擇，建議家長了解不同學校的辦學理念及特色後，再視乎子女的長處及喜好選校。另外，家長選校時如果想知道學校「好唔好」，可以參考與學校相關的報道，以下是部份「01教育」為40校網學校進行的訪問報道：

聖公會基愛小學：

兼顧學業與運動有助升中 基愛小學校長：做運動需具熱情及目標

考試到就要暫停課外活動？基愛小學校長教如何與子女討論分配時間

40校網屋苑及租盤

不少家長為了提高子女入讀心儀學校的機會，都會考慮搬屋至該校校網。以40校網為例，可以考慮的屋苑就有匯璽、又一居、美孚新邨、泓景臺、碧海藍天、宇晴軒、曼克頓山、昇悅居及畢架山花園等。