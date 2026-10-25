31校網｜尖沙咀、油麻地、佐敦小學名單有甚麼學校？學額多少？

31校網的範圍以油尖旺區為主，共有10間學校可供選擇，主要位於在尖沙咀、佐敦、油麻地、西九龍、京士柏附近。「01教育」已經於下文為你整合31校網的小學名單、範圍及地圖及31校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



31校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於油尖旺區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,218及156人，而31校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共502個學額。

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31校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？

31校網主要覆蓋油尖旺區，包括尖沙咀、佐敦、油麻地、西九龍、京士柏，區內鐵路站包括尖沙咀站、尖東站、佐敦站、九龍站、油麻地站、紅磡站、柯士甸站等，更包括西九龍高鐵站，可以快速往返內地。以下為教育局提供的31校網地圖：

31校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

31校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是31校網內10間學校在2027年度的資料：

31校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？

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「01教育」有什麼31校網的小學報道？

31校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

31校網屋苑及租盤

如果有意搬進31校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括君臨天下、擎天半島、天璽、凱旋門、港景峯、御金．國峯、漾日居、帝柏海灣及柏景灣。