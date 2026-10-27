34校網｜土瓜灣、何文田、馬頭角小學名單有甚麼學校？學額多少？

34校網的範圍以九龍城區及油尖旺區為主，共有18間學校可供選擇，主要位於在土瓜灣、樂民新村、馬頭角、曉暉華庭、傲雲峰、何文田、真善美村、加多利山、窩打老道山及翔龍灣附近。「01教育」已經於下文為你整合34校網的小學名單、範圍及地圖及34校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



34校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於九龍城區及油尖旺區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為5,717及842人，而34校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共830個學額。

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34校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？

34校網主要覆蓋九龍城區，包括土瓜灣、樂民新村、馬頭角、曉暉華庭、傲雲峰、何文田、真善美村、加多利山、窩打老道山及翔龍灣，區內鐵路站包括土瓜灣及何文田站等。以下為教育局提供的34校網地圖：

34校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

34校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是34校網內18間學校在2027年度的資料：

34校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？

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「01教育」有什麼34校網的小學報道？

34校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

34校網屋苑及租盤

如果有意搬進34校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括皓畋、天寰、傲雲峰、維港1號、半山壹號、The Henley、龍譽、One Homantin、嘉匯及瑧樺等。