【中秋生果】楊桃寒涼、芒果溫熱？ 一文看清什麼生果最「夾」你

又到中秋節，不少人都會準備生果如楊桃、柚子等應節。生果向來好吃又有益，令人覺得多吃無妨，但原來從中醫角度看，生果和人都要講求一個「夾」字，體質不同的人適合吃的生果亦大不同。一起來跟註冊中醫師何潔慧學習如何吃生果！

下星期就是中秋節，不少市民都會買生果慶節。（資料圖片/魯嘉裕攝）

很多人選生果都是按照個人口味，認為反正生果營養價值高，選哪一種都是對身體有益。註冊中醫師何潔慧就指出，食物有「四性」，分別為寒、熱、溫、涼，其中寒、涼可歸為同一大類，溫、熱則是另一大類，生果也是同理，因此不同體質的人在選擇生果時，都應要注意其性質，否則有機會引起身體問題！

那什麼人應吃什麼類的生果？何醫師解釋：「我們中醫的原則是：寒者熱之、熱者寒之，即體質寒涼者應多吃溫熱性質的食物，反之亦然，透過飲食調補身體的不適，令陰陽達至平衡。」

以下看看各種常見生果的屬性：

一、寒涼類

九月正值當造期的楊桃是中秋常見的應節水果，但屬性偏寒涼，體質亦為寒涼的人士要避免吃太多！（資料圖片/葉璋時攝）

按圖看其他屬性偏寒涼的生果：

+ 3 + 2

體質寒涼者如經常進食寒涼類生果，可能令身體「寒」的症狀加重，包括消化不良、胃脹、肚瀉、手腳冰冷、易覺疲倦。

二、溫熱類

常被指吃太多會「濕毒」的芒果是溫熱類生果，不過何醫生指「濕」並非食物的性質，而是食物可能會引起的身體症狀而已，如本身無過敏症狀者則不需要太擔心。（brigittetohm/unsplash）

按圖看其他屬性偏溫熱的生果：

同樣，體質溫熱者進食過多溫熱類生果，身體就更容易出現「熱」的症狀，如便祕、口臭、痱滋、頭痛、失眠。

平性生果人人可吃

相信不少人對自己屬於什麼體質都不太清楚，那豈不是很難選擇？何醫師指，其實還有一類生果屬於比較「平性」，即不熱不涼，任何人都可以放心食用，包括牛油果、蘋果、藍莓等。

蘋果是香港最常見的生果之一，其性質不寒不涼，無論寒底、熱底的人士都可放心食用。（ben_wong_31/unsplash）

生果雪藏吃易添寒氣

不過選對生果，亦要留意怎樣吃。很多人習慣把生果雪藏，一來方便保存，二來可享受冰鎮口感，但這個做法可能有不妥？

何醫師說，不少生果本身已屬寒涼性質，再雪藏有機會令其寒性太重：「就算本身是平性的水，變成冰水也會添了寒氣，可影響脾胃的陽氣，容易令濕邪、寒邪積聚在身體，導致上述所說的寒症問題。」她建議即使要雪藏生果，進吃之前亦最好預早從冰箱拿出來，攤放至回室溫狀態再吃。