【催淚煙懶人包】二噁英或致皮膚出疹紅腫　中醫外敷藥方紓緩清毒

因逃犯條例修訂一事引發的風波近日愈演愈烈，警方於多區施放多枚催淚彈，而示威者亦曾燃燒膠製品。雖然警方認為燃燒PVC膠製品或會產生二噁英，但早前亦在記者會中承認由警方發射的催淚彈會釋放有毒化學物質二噁英。
不少網民反映，自經過施放催淚彈的「重災區」（如太子、旺角、佐敦、銅鑼灣等地）後，陸續出現皮膚敏感、紅疹、水泡等，部分更痕癢不已，為此，註冊中醫師潘健燊便介紹兩類外敷藥方，助大家紓緩皮膚不適。
油尖旺區成為催淚彈重災區，煙霧瀰漫，使大眾不禁擔心健康受損。（資料圖片）
潘醫帥指在中醫角度上，催淚彈所釋放的二噁英（Dioxin）屬於熱毒，而由催淚煙所造成的污染會引致皮膚不適，包括皮膚紅腫、痕癢，甚至滲液。
大量網民反映曾到示威現場後，出現皮膚過敏、濕疹、風癩等跡象。（資料圖片）
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二噁英是什麼？（按圖了解）
潘醫師於潘健燊中醫師—行醫日記介紹兩大外敷藥方，有清熱解毒、涼血止癢、鎮靜皮膚的作用，有助紓緩紅腫痕癢的皮膚，大家可選擇使用。
藥方一：主要紓緩皮膚痕癢、清熱解毒
藥材包括：金銀花（30g）、野菊花（30g）、蒲公英（30g）、牡丹皮（30g）、紫草（30g）、蛇床子（30g）
倘若大家皮膚痕癢外，有水泡或滲液出現，建議使用藥方二。
藥方二：適合有水泡或滲液時使用
藥材包括：金銀花（30g）、野菊花（30g）、蒲公英（30g）、牡丹皮（30g）、紫草（30g）、蛇床子（30g）、蒼朮（30g）、黃柏（30g）
兩大藥方的使用方法相同（按圖了解）：
注意事項：
1. 由於藥方含金銀花，因此G6PD缺乏症（蠶豆症）患者不宜使用
2. 如兒童使用，份量需減半
3. 倘若使用後情況沒改善，應儘快諮詢中醫師或專業人員
其實，催淚煙有機會導致身體不適，不只皮膚，還包括眼睛、咽喉，又或因吸入催淚煙引起肺熱咳嗽等情況，亦有中醫療方，包括可嘗試「桑菊飲」，另外，如引起皮疹或過敏性接觸性皮膚炎，亦可考慮用綠豆粉加涼開水，外敷皮疹患處，有清熱解毒的良好功效。
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