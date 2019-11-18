減低二噁英影響｜13種食物推介4個飲食貼士　薑黃粉可預防毒性？

反逃犯條例風波持續，警民雙方武力升級，催淚彈、燒雜物令全城對化學物「二噁英」污染極度關注！ 究竟二噁英有多毒？在飲食上有沒有方法減低這種毒物對身體的禍害？本篇將引用政府食物安全中心及營養學家Mandy Wong的研究文章，綜合出一些飲食貼士給大家。

根據政府食物安全中心指二噁英毒性強，人類透過食物、空氣和皮膚接觸攝入後，可能引致氯痤瘡（皮膚病）、影響免疫系統、生殖功能等，更有機會致癌、心臟病戓甲狀腺問題等等。可見二噁英對健康有十分大的影響，而且有機會產生長期健康問題。

選擇適當食物 有機會減低二噁英對身體的損害

營養學家Mandy Wong最近在社交平台（FB@Nutritionist.Mandy）上發文，分享翻查研究報告後得出的飲食建議，表示吃多一點以下健康食物，有可能減低二噁英對身體造成的損害。

👍👍👍按圖看營養學家建議多吃的食物👍👍👍

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避免從進食中再攝入二噁英

二噁英環境污染物無可避免會攝入到，不過以膳食為來源的二噁英則可以避免。根據食物安全中心資訊，食物中的二噁英主要來自動物的肉及脂肪，特別是魚類、肉類及家禽，並建議參考以下方法，盡量減少從飲食中攝取到這種污染物。

😱😱😱按圖看食安中心提出的飲食宜忌😱😱😱

鳴謝資訊提供：營養學家Mandy Wong