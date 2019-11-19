【二噁英】可積存人體超過10年　二噁英或致皮膚病、肝臟功能受損

警方在連月來的驅散示威活動中，在多區發射多枚催淚彈，示威者亦不時燃燒雜物，兩種行為都會釋出有毒化學物質二噁英，有前線記者更表示已被證實長出氯痤瘡，是人體積存高濃度二噁英的表徵，引發全城關注。 據世界衛生組織，二噁英是一類劇毒物質，經常接觸或影響人體健康。到底二噁英有多毒？它可能對人體造成哪方面的影響？網上傳聞指，接觸過量二噁英會影響下一代，又是否真確？以下為大家逐一拆解。

由逃化條例修訂的示威活動持續將近半年，警方施放催淚彈的次數也越來越頻密，不少人關注催淚彈會釋放出二噁英，危害公眾健康。（資料圖片）

二噁英是某一類型化合物的統稱，它被世界衛生組織（世衛組織）定義為一組對環境具有持久性污染力的化學物質，具有非常高的潛在毒性，而且不易被分解，一旦產生就會持久地存在於環境中，對公眾健康構成重大危機。

示威者焚燒的路障中如有塑膠等有機化合物，亦會釋出二噁英。（資料圖片／羅國輝攝）

馬上按圖簡單了解二噁英：

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1. 二噁英從何而來？

二噁英可以從天然途徑釋出，如火山爆發和森林火災，另外亦會在進行工業活動時，以副產品的形式被產生，例如在冶煉金屬、製造除草劑和殺蟲劑以及燃燒含氯的有機化學品（包括塑膠）時，均會產生二噁英。

催淚彈和燃燒物往往帶來陣陣煙霧，令不少人以為二噁英只存在於空氣中。事實上，世上幾乎所有媒介上都有二噁英，其中二噁英積聚最嚴重的地方是土壤、沉澱物和食品，尤其是乳製品、肉類、魚類和貝殼類食物，反而在植物、水和空氣中的含量偏低。

2. 二噁英是如何進入人體？又能否自然排走？

世衛組織指，人類可以透過食物、水、空氣和皮膚接觸等途徑攝入二噁英。其中食物是最主要的來源，所佔比例達九成以上，原因是二噁英是脂溶性的，不易分解，會積聚在脂肪組織，沿着食物鏈由植物到動物，再由動物到人類，因此在食物鏈中的位置越高，二噁英聚積的程度就越高。

二噁英一旦進入人體，就會長久駐留，因為其本身具有化學穩定性，脂溶性的特質亦令它易於被脂肪組織吸收，從此長期積蓄在體內，它們在人體的半衰期（即體內物質濃度降至最初一半所需的時間）估計長達7至11年。

3. 長期接觸有什麼影響？

其實，二噁英普遍存在於所有人身處及接觸到的環境，而且人體裏亦有一定程度的二噁英，所以在總體上，於正常環境的接觸是不會對健康造成太大影響。不過，由於二噁英始終具有很高的潛在毒性，所以大家仍應盡量減少接觸。

人類如果意外地攝入大量二噁英，可引致各種皮膚問題，包括氯痤瘡、皮膚出疹及變色、體毛過多等，並有機會影響肝臟功能，長期攝入更可能會損害免疫系統、生殖功能、內分泌系統及發育中神經系統等，尤其胎兒、新生兒因器官系统迅速發育中，對二噁英最為敏感。

新生兒的器官系统迅速發育中，長期接觸二噁英或對其健康造成重大影響。（Carlo Navarro/unsplash）

一類二噁英化合物為「已知人類致癌物」

另外，在二噁英相關的化合物中，公認毒性最強的「2, 3, 7, 8- 四氯二苯並對二噁英」（TCDD），已被世衛組織國際癌症研究所歸入「已知人類致癌物」；一些研究亦發現，二噁英與人的糖尿病、甲狀腺功能異常和心臟病有關。

4. 如何得知環境中的二噁英含量水平？

不少市民擔心連月來的催淚彈攻勢會令空氣大量積聚二噁英，其實環保署每月都有抽樣量度本港空氣中的二噁英濃度，近日亦公佈了10月的最新數據，大家可作參考。但要注意，由於環保處每月只會採樣兩天的數據，而且採樣地區只在中西區及荃灣區，因此相關抽樣並未能涵蓋全港所有地區。

荃灣區是其中一個環保署會就空氣中的二噁英濃度進行採樣檢測的地方，數據顯示該區的空氣在9月22日錄得每立方米0.025皮克，未見異常。（資料圖片／張浩維攝）

不過，如上文提及，大家亦要留意，二噁英除了會存在於空氣，還有機會積存在泥土、植物及衣物，只看空氣的含量水平未必足夠。其實要防止攝入過量二噁英，最好還是控制環境，減少進行可能會釋放二噁英的活動。

（資料來源：世界衛生組織、食物安全中心）

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