【立春】祛濕護肝調理抑鬱　脾胃差倦怠食療湯水健脾

立春為二十四節氣之首，標誌着春天及新一年來臨。冬去春來，天氣乍暖還寒，雖然氣溫不如大寒嚴峻，但稍一不慎吹到風，便容易引致感冒、咳嗽及氣管敏感等疾病，身體也容易積聚濕氣，令脾胃表現變差及容易疲倦。 想在春天保持健康及好精神，不妨參考中醫師的建議，學習春天養生之道。

大家可透過不同茶飲疏肝祛濕。（Unsplash／gigantfotos）

《黃帝內經》提到︰「春生、夏長、秋收、冬藏」。註冊中醫師鄧蕙盈指出四季養生著重順應天時，隨著四季之氣候變化及規律，從情志、作息、飲食、運動等生活起居作調養。

春天調理情緒病

中醫理論中，春屬木，對應的臟腑為「肝」，對調節精神和情志有重要的作用。其實，有不少情緒病都和肝的疏泄功能失調有關，例如抑鬱症、鬱躁症、焦慮症等，鄧醫師指春天之氣通肝臟，肝主疏泄，在志為怒，因此春天切戒急躁暴怒，應保持心境恬愉，以護肝氣。

大家可以嘗試茶飲，好好疏肝 （按圖）：

+ 9 + 8 + 7

山楂洛神花茶 功效：疏肝解鬱，健脾開胃 適合：情緒波動大、睡眠差、肝鬱的人 材料：山楂乾2至3片，洛神花5至6粒，蜂蜜少許 做法：將材料放入壺中，倒入熱水，焗3至5分鐘，即可飲用

甘麥大棗茶 功效：健脾養血，寧心安神 適合：睡眠差、心血虛的人 材料：甘草6克，浮小麥20克（包），大棗1至2粒（去核＿ 做法：將材料放入壺中，倒入熱水，焗3至5分鐘，即可飲用

玫瑰杞子茶 功效：活血調經，疏肝理氣 適合：月經週期長、手腳冰冷、睡眠質素差的人 材料：玫瑰花8克，杞子10粒 做法：將材料放入壺中，倒入適量熱水，焗3至5分鐘，即可飲用。

桂花烏龍茶 功效：芬芳解鬱，調氣安神 適合：飯後感到少許飽滯、口乾、生菲滋、有小小熱氣的人 材料：桂花3克，烏龍茶5克 做法：將材料放入壺中，倒入熱水，焗適量熱水，焗3至5分鐘，即可飲用

甘草茉莉花茶 功效：消脂解膩，行氣健脾 適合：脾胃差、欠缺胃口、胃漲、胃痛、大便爛的人 材料：甘草5克，茉莉花6克 做法：將材料放入壺中，倒入熱水，焗3至5分鐘，即可飲用

春季也可多食韭菜、蘿蔔和蔥等，因這些食物有利於陽氣的生發和疏肝，符合「春季生發」的原則。

春天宜祛濕

古語有云「千寒易除，一濕難去」、「濕性重濁，纏綿難癒」。鄧醫生提醒，香港屬嶺南之地，濕氣一般較重，脾胃不好的人，則容易出現「春困」的表現，有着倦怠乏力、四肢浮腫、納呆及大便稀溏等情況。因此在飲食上，大家可多加進食健脾祛濕的食物，如淮山、薏米、茨實、扁豆、赤小豆等。

大家也可烹調以下食材益氣健脾 （按圖）：

+ 6 + 5 + 4

南瓜百合小米粥 功效：健脾益氣，養心安神 適合：脾胃差、胃口欠佳、睡眠質素差的人 材料：南瓜 100克、鮮百合 15克、薏米 20克、小米 50克 做法： 1－將小米以清水浸泡30分鐘 2－將南瓜洗淨後，去皮切小粒 3－煮滾一鍋水，將鮮百合汆水 4－洗淨薏米 5－準備一個鍋，倒入小米及薏米，加水煮滾，並加入切粒南瓜煮一會兒 6－加入鮮百合，滾一會兒，即可享用

鮮淮山百合炒魚塊 功效：健運脾胃，益氣安神 適合：脾胃差的人 材料：鮮百合 適量、鮮淮山 適量、木耳 適量、蜜糖豆 適量、蘆筍 適量、魚塊 200克 ，蒜頭 適量 做法： 1－將鮮准山去皮切常塊，浸在鹽水中，以防變黑 2－將蘆筍洗淨後，清除粗老的外皮，或根部纖維，切片。放在冷水中浸泡5分鐘，瀝乾 3－將蜜糖豆洗淨後，從蜜糖豆的尾部和頂部，撕去纖維。煮滾一鍋水，加入少許鹽，加入蜜糖豆，用大火煮大約2至3分鐘，撈起後，放入冷水浸一會兒後，瀝乾水份 4－將木耳及魚塊洗淨，用廚房紙吸乾魚塊水份 5－鮮百合汆水備用 6－準備炒鍋，倒油熱油後，加入蒜頭爆香，加入准山、蜜糖豆、蘆筍、百合及木耳翻炒，最後才加入魚塊，加入少許鹽後，翻炒拌勻，所有材料煮熟後，即可上菜

另外，大家不妨借春季陽氣上升，人體新陳代謝旺盛之機，進行適當的戶外運動。適量的運動不但可有效控制體重，亦可增強體質，以適應春天多變的氣候。趁著假日多去行山，呼吸新鮮空氣之餘，在家中也可多作瑜伽或多鍛練太極、八段錦等養生功法，舒展陽氣。

穿衣方面

春天經常乍暖還寒，早晚溫差較大，偶爾更有數天風特別大，一不留神便容易吹到風感冒。因此大家尤應注意避風寒，注意肩頸保暖，防止出現咳嗽、氣管敏感等情況。女士多配備頸巾披風，男士宜穿高領恤衫，保護咽喉及氣管位置。

註冊中醫師鄧蕙盈 （受訪者提供）

（資料來源：中醫動）

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