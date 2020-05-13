【血管健康】日本研究每天坐著前彎30秒　半年可令血管年輕10歲

血管隨著我們年紀增長，會開始形成脂肪痕，造成血管內皮增生及肥厚，最後造成心肌梗塞，中風、末梢循環不良等臨床症狀。不過只要懂得保養的方法，其實血管還是可以慢慢更新的。日本的研究更顯示，只要每天做坐姿體前彎，就能讓血管逆齡。

日本的研究更顯示，只要每天做坐姿體前彎，就能讓血管逆齡。（Eugene Chystiakov/Unsplash）

「坐姿體前彎」半年就讓血管年齡減少10歲

宮地元彥是日本國立健康營養研究所健康增進研究部部長，他表示，身體柔軟與否與血管硬化程度息息相關，肌肉伸縮困難，血管也不易伸展，再加上血管壁中的膠原蛋白與糖結合，便產生糖化現象，加速動脈變硬變厚，血流不易通過，引發各種心血管疾病。

宮地元彥在出版物中表示，其實只要做「坐姿體前彎」，便能喚起身體的修復師「纖維芽細胞」，促進代謝老化的膠原蛋白，並生成新的膠原蛋白，讓血管返老回春，經實驗證明，連續做半年，血管年齡平均少了10歲。

此外，坐姿體前彎還能伸展到大腿的大動脈，改善血液循環，腰部的肌肉也獲得舒展，有效預防腰痛。而且活動大塊肌肉後，副交感神經變得活躍，有益心靈健康。

【坐姿體前彎怎麼做】 步驟1：坐在地板上，雙腳伸直併攏，背打直吸氣。 步驟2：一邊吐氣，背部保持伸直，膝蓋勿彎曲，上半身慢慢向前倒，手握住腳趾。途中可換氣，共30秒。最後將氣吐乾淨，維持姿勢，此時腰到臀部部位，以及腿部內側都可伸展到。

身體僵硬的人則可稍稍彎曲背部及膝蓋，或者將毛巾掛在腳掌上，雙手抓住毛巾兩端輔助動作。只要腰、臀部及腿部內側感到有伸展，就能確實軟化血管！

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