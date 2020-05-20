【去水腫】真肥虛肥如何分辨？消腫3大飲食原則去水要飲水！

都已經少吃多動了，但體重還是一直增加，甚至感覺四肢和臉部都浮腫，這時心情肯定超沮喪的，別太難過，因為這可能只是體內的水分在作怪喔！許多人以為自己胖是因為脂肪囤積， 但其實只是水分囤積導致水腫（Edema）的虛胖。究竟我們該如何判斷自己是真胖還是虛胖？以下教您如何辦別以及分享簡單消水腫的方法！ 醫學審稿：Dr. Stephen Lai | 文：Jamie Chang／Hello醫師

水腫虛胖的判斷方法

判斷水腫的方法有很多，除了目測四肢末梢有無浮腫之外，可用手指壓皮膚幾秒，若放開後皮膚凹陷，則很可能是水腫。此外，也可透過體重的變動來觀察，因為短時間內體重的波動，通常是受水分影響。若一天的體重波動範圍在0.9~1.8公斤（2~4磅）內，都屬正常，然而水腫的人，這些多餘的水分會在體內持續停留幾天。

在某些情況下，人體也會容易水腫，例如天氣熱時，體內血管和微血管擴張，使器官或組織有更多空間容納體液，或是女性經期前，也會受荷爾蒙影響而水腫。另外，長期缺乏蛋白質，及服用某些藥物的副作用，也都可能導致水腫。

相關文章：【濕重】水腫肚脹胃口差濕氣重 補脾袪濕3方法飲湯按穴位仲有...

+ 3 + 2

脂肪囤積的真胖

當每日攝取的食物熱量高過消耗的熱量時，就會變為脂肪囤積，平均每多出7,700卡路里，就可增加1公斤的體重。美國專業營養師莫妮卡·雷納格爾（Monica Reinagel）表示，測量脂肪的增減，通常需要花數周來觀測比較準確。

若不是因為疾病導致的水腫，最簡單又快速消水腫的方法，就是透過調整飲食內容，方法如下：

消水腫的3種方法（點擊下圖看清！）

+ 2

1. 限制高鹽（鈉含量高）：

少吃薯條、薯片、微波的即食食品，和蜜餞等加工過的零食，或是做料理和在外用餐時，少加或完全不加額外的鹽或調味醬，包括鹽、醬油和沾醬等。

2. 吃高鉀蔬果：

若腎臟功能正常的人，可多吃含鉀量高的蔬菜和水果，如香蕉、橙、菠菜和番茄等。鉀可幫助身體排出多餘的鈉，並減少多餘的水分。

3. 喝足夠的水：

大家可能以為水喝太多會導致水腫，但其實多喝水，身體會因排尿量增加，而排出多餘的鈉和水分，建議每人每天至少喝8~12杯水。

相關文章：【減肥】月經前後影響減肥效果 「生理週期減重法」助瘦身？

延伸閱讀：懷孕第28週：減輕水腫 暫緩美容治療

愛吃太鹹請看！小心高血壓與腎衰

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：虛胖還是真胖？判斷與簡單3招消水腫】