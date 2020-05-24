【抹茶營養】降血糖膽固醇紓緩抑鬱　健康9大好處6種食法助吸收

早安！您的早餐喜歡什麼飲料呢？有很多選擇，但有個特別的推薦請您考慮，那就是抹茶。抹茶的歷史悠久，中國人和日本人在900多年前就開始喝抹茶了，抹茶不但可口，而且對身體很有益處，抹茶甚至可以不同方式來飲用，也算是國民美食了。平常喝咖啡或豆漿的人若想換換口味，抹茶絕對是個好選項，不妨嘗試看看。 文：Adam Wu 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

抹茶的製作過程

製作抹茶的茶葉來自茶樹，真正好的茶葉一年收成一次，而且是以人工方式採收。在採收前約6個星期，茶樹上會覆蓋特殊布料，擋住陽光，目的是為了讓茶葉顏色變得更深。採收時只摘枝芽頂端較嫩、較綠的葉片，採收後將葉片拿去蒸，以保持葉片顏色與養分，並防止葉片產生酵素作用，蒸完後放至風箱烘乾，之後再分類，愈嫩、愈綠的葉片等級愈高；分類後要去掉莖和嫩芽，再冷藏，最後用機器細細地將葉片磨成細粉，抹茶便製作完成了。

抹茶的9大好處（點圖瀏覽）↓↓↓

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抹茶對人體的益處

1. 促進新陳代謝：抹茶含有一種名為兒茶素（Catechin）的抗氧化物，能促進新陳代謝，又有生熱性質，對於減重有助益，研究指出，抹茶能幫助燃燒25%甚至更多的脂肪。此外，兒茶素對於降血壓及膽固醇，也有幫助。

2. 可能延緩老化：抹茶含有的一些自由基，可能能夠抗癌，延緩老化。

3. 讓肌膚更有光澤：抹茶含有的抗氧化劑（Antioxidant）是一般綠茶的數倍，可以防止皮膚受紫外線輻射的侵擾，也能去除體內有害的自由基，另外還能促進血液流動，讓臉頰光亮透紅。

抹茶含有一種名為兒茶素（Catechin）的抗氧化物，能促進新陳代謝，又有生熱性質，對於減重有助益。（Matcha & CO@Unsplash）

4. 幫助放鬆並保持清醒：抹茶富含一種胺基酸叫左旋茶胺酸（L-theanine），能讓人處於放鬆的狀態，維持良好的腦部功能，這能使精神放鬆、思路較清晰。

5. 可能舒緩憂鬱及焦慮：抹茶中含有多酚類（Polyphenol），多酚類是種抗氧化劑及微量營養素，可能讓人更快樂、減少壓力，進而舒緩憂鬱和焦慮。多酚類也可能緩解一些症狀如關節炎（Arthritis）所引起的發炎，或是關節炎造成的軟骨損傷。

6. 增強記憶力：左旋茶胺酸除了能使人放鬆以外，還有助於加強記憶力、學習能力、執行能力。研究顯示，吸收較多左旋茶胺酸能讓人較專注，不容易分心。

左旋茶胺酸除了能使人放鬆以外，還有助於加強記憶力、學習能力、執行能力。（Green Chameleon＠Unsplash）

7. 富含咖啡因：抹茶有高含量咖啡因，能提振精神，但其副作用並不會比其他含咖啡因飲品來得大。

8. 緩解發炎：抹茶對於過敏或竇部感染所引起的發炎，有緩解作用。（根據台灣教育部字典的釋義，竇為人體內某些器官或組織內部的凹陷處）

9. 維持口腔健康：一天來一杯抹茶，可能讓牙齒能維持良好狀態，原因可能是抹茶裡的一些物質，能使口腔維持在健康的酸鹼度，也可能是受抹茶茶葉從土裡吸收到的氟化物所影響。

抹茶的食用方式

抹茶對身體有好處，同時也有各種不同的飲用方式：

1. 抹茶拿鐵：在抹茶中加入熱水或冷水，輕輕攪拌至呈現泡沫狀，再加入熱或冷牛奶，以及糖或蜂蜜。

2. 抹茶奶昔：將100克脫脂牛奶和2~3大匙的椰子雪糕，放入攪拌器裡，加入1/2茶匙抹茶及少許椰奶，把全部混合攪拌即可。

3. 抹茶加入乳酪：過濾2茶匙抹茶，倒入乳酪中混合，加上水果、堅果、種子和蜂蜜。

4. 抹茶冰沙：準備半顆蘋果、1/4條芹菜莖、2小株薄荷、半顆梨子、半根香蕉、半茶匙抹茶，全部混合在一起，與冰塊一起攪拌。

5. 蘋果薑汁抹茶：抹茶加入少許水，輕輕攪拌，再加入蘋果汁及薑汁。

6. 抹茶馬丁尼：準備1/2茶匙抹茶、2茶匙蔗糖、80毫升伏特加、蘋果汁。將抹茶、蔗糖及少許伏特加混合，輕輕攪拌，再倒進調酒器，放入冰塊，把剩下的伏特加和蘋果汁加進去，搖一搖便完成了。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：抹茶9大好處～促進新陳代謝延緩老化】