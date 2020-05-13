【泡菜營養】有益腸道消化降膽固醇　必學泡菜炒飯10分鐘即上碟！

隨著韓流的蓬勃發展，韓國儼然躍升為香港、台灣人旅遊目的地前幾名，而且一談到韓國飲食，相信不少人立刻會聯想到「泡菜」這一個韓國歷史悠久且具指標性的國民美食。對韓國人而言，泡菜（Kimchi，或稱辛奇）不但是餐餐必吃的居家良品，也是家族裡醃製文化的流傳。事實上，當人們提及健康食物，或許地中海飲食，以及近來很受歡迎的新北歐飲食很快就閃過腦海，但今天要分享，大啖泡菜的同時，也同時吃下許多健康好處呢，一起來看研究怎麼說。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Louis Zhang／Hello醫師

韓國泡菜長怎樣 實際上絕不只1種

我們常在韓食餐廳享用韓國泡菜，或許你很自然以為，韓國泡菜就只有擺在主食旁的那一疊紅紅小菜，但那不過是最常見的1種罷了，它稱作「白菜泡菜」（Baechu-kimchi 배추김치），顧名思義，即將大白菜鹽漬，置入薑、蒜、洋蔥、辣椒粉調味，並發酵而成。然而，韓國泡菜種類多達187種，依據地區別，其蔬菜種類不盡相同，甚至連阿嬤們私房的醃泡菜秘訣都會影響口感。

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韓國泡菜有哪些好處？

據研究顯示，韓國泡菜除了具備豐富的維他命A、B、C，能有效幫助人體的代謝運作之外，其中，還富含乳酸桿菌（Lactobacillus），屬於益生菌的一種，類似於攝取乳酪的作用，能有益於腸道消化，其他好處還包括增強抵抗力、抗癌、抗肥胖、降低膽固醇、抗氧化與抗老化、有益於大腦以及皮膚健康等。

泡菜炒飯 10分鐘營養上桌

如何將美味泡菜運用於料理呢？不妨嘗試看看泡菜炒飯吧，根據以下的簡單步驟，不需精通廚藝，10分鐘便能輕鬆端上桌。（點擊下圖看清！）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：韓國泡菜助消化！10分鐘料理教你做】