【天然藥物】香蕉安眠藥檸檬治感冒？營養師拆解5大天然藥物迷思

網路上很多健康理論，乍看之下都好像有道理，但到底是真的還是假的呢？就讓營養師為你解惑吧！

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網路流言是真的？

1、天然皮膚藥-甘菊

甘菊有「植物的醫師」的美譽，其最主要的特點就是溫和清涼，有抗過敏的作用，在歐洲含有洋甘菊和金盞花成分的舒緩滋潤霜被譽為「天然激素」，特別是對過敏，濕疹，皮炎和乾燥泛紅的皮膚，有著絕佳的療效。

營養師看法：具有類似人體皮質類固醇的作用，可以降低免疫反應而舒緩過敏、濕疹以及皮膚炎等症狀，但臨床研究多半以甘菊萃取物以塗抹的方式進行，有相關不適症狀，還是請去看皮膚科醫生。

2、天然胃藥-高麗菜

高麗菜富含膳食纖維，又稱「廚房的天然胃藥」，對於長期飽受腸胃疼痛潰瘍所苦的人而言，不妨添一道高麗菜，由於高麗菜含有保護胃腸黏膜的物質，搭配食用，不易引起胃部的不適，一般蔬菜中比較缺乏的蛋白質、脂肪和糖類，高麗菜都不缺，對於胃潰瘍和十二指腸潰瘍，可以有效的預防和改善。

營養師看法：目前動物及人體實驗皆指出，高麗菜含有一種抗氧化成分「蘿蔔硫素（surforaphane）」，對於幽門螺旋桿菌引發之胃炎具有保護效果。然而一般蔬菜類主要含有蛋白質及醣類，脂肪含量很少，以每100公克的高麗菜（煮熟約半碗）來說，蛋白質、脂肪、醣類各為1.3、0.2及4.7公克，與一般蔬菜相比無特別差異，也沒有所謂的高蛋白蔬菜，優質蛋白質來源還是以豆魚肉蛋類為主。

3、天然補腎藥-山藥

山藥的保健功效是很多藥材都沒法代替的，向來有「白人參」之稱，具有補肺、健脾作用，能益腎填精。中醫把山藥稱為上品之藥。山藥含有多種營養素，有強健身體，滋腎益精的作用。山藥性平，味甘，最佳吃法：蒸著吃，營養損失最小，還可以做湯喝或者炒菜。

營養師看法：屬於高鉀食物，平均每100克鉀含量552毫克，對於腎功能不佳需限制鉀攝取的病人來說，並不是補腎藥，應避免食用。目前研究主要指出山藥富含一種為薯蕷皂苷（diosgenin）的抗氧化營養素，對於心血管具有保護作用。烹調方式以清蒸、煮湯及拌炒皆可。

檸檬中含豐富的維他命C，感冒時服用高劑量的維他命C確實可以改善症狀。（Shaun Meintjes／ Unsplash）

4、天然感冒藥-檸檬

檸檬中富含豐富的維他命C，感冒時服用高劑量的維他命C確實可以改善症狀。用新鮮檸檬切薄片，再放些鹽巴，沖入熱開水泡來喝，中醫師表示這樣的熱鹹檸檬茶會是天然感冒藥，能順氣化痰、消除疲勞，喝起來不會太酸稍帶些鹹味，比市面上賣的感冒熱飲成藥健康天然多了。

營養師看法：一顆檸檬（110公克）含維他命C為29.7毫克，維他命C具有緩解感冒症狀，主要因可減少組織胺產生而減緩發炎反應，及增加白血球活性來吞噬壞細菌，與促進抗體的產生。然而，維他命C在正常室溫儲藏下就會因氧化減少，高溫下更是容易被破壞，因此檸檬片以溫水沖泡較為適合。但與其沖泡，不如直接攝取水果，更能將完整優質的營養吃進去。建議當感冒症狀出現時，不要單靠感冒熱飲，還是請與醫生討論後對症下藥，才是上策。

5、天然安眠藥-香蕉

香蕉實際上就是包著果皮的「安眠藥」，除了能平穩血清素和褪黑素外，它還含有鎂離子，而鎂離子能夠使肌肉放鬆，達到安眠的作用。睡前吃香蕉不會引起發胖，因為它卡路里低，且食物纖維含量豐富，可以促進排便。另外，香蕉能增加大腦中使人愉悅的5-羥色胺物質的含量，能幫助多愁善感的人驅散悲觀、煩躁的情緒，保持快樂的心情。

營養師看法：讓人保有好心情及入眠的好幫手，主要因為富含一種「色胺酸」的蛋白質，在體內會代謝為5-羥色氨酸（5-Hydroxytryptamine、5-HT），是具調控情緒之血清素與幫助睡眠之褪黑激素的前身，而當5-羥色氨酸血液濃度偏低時，可能有易怒、焦慮等情況。而普通香蕉1條（140公克）平均含有鎂32.2毫克、膳食纖維2.2公克、熱量120大卡，可幫助肌肉放鬆、腸胃蠕動促進排便，但吃完1根香蕉相當於攝取了半碗白飯，卡路里不容小覷。

資料來源：《國泰醫訊 第185期 網路謠言Q&A》

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