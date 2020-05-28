【瑜伽動作】「大休息」躺10分鐘等於睡3小時！5個步驟關鍵是...

現代人工作壓力大，唯有睡眠的時候才能休息，但明明睡了6-8小時，起床時卻覺得還是很疲累，沒有睡飽。日本瑜伽老師森初世指出，不妨試試瑜伽姿勢的「大休息」放鬆平躺10分鐘，就能達到平時休息的2-3小時。

「怎麼樣都睡不飽」可能和睡眠品質有關，許多研究都證實，長期下來睡得不好，會導致生長賀爾蒙無法修復細胞，甚至影響到人的壽命。日本知名瑜伽老師森初世常分享自身經驗，指出現代人太忙碌，要把握晚上的睡眠時間，想達到放鬆和休息，就能擺脫睡眠不足的困擾。

日本瑜伽老師森初世 （IG@hatsuyomori）

躺10分鐘提高睡眠品質

想要在短時間內完全放鬆，可以嘗試瑜伽姿勢的「大休息」，所謂的「攤屍式」，日本瑜伽老師森初世表示，只要維持平躺大約10分鐘，就能達到平日休息2-3小時的成效，短時間內迅速恢復體力的好方法，同時也蘊含心靈層面練習是舒壓的好方法。

進行的過程中，盡量要讓頭部、眼睛、手、腳，身體各部位都放鬆，想信自己「不斷向下沉」。此外，要躺在舒適的環境，並且將室內燈光調暗，讓身心靈更放鬆。

瑜伽「大休息」步驟（按圖放大瀏覽）↓↓↓

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森初世強調進行的過程中，可能會進入「迷茫狀態」，快要睡著卻還有一點意識。或是真的太舒服而睡著，因為瑜伽中的大休息就是為了要修復身體，不僅消除一整天的勞累，也幫助晚上更容易進入睡眠狀態。

無論是睡前助眠，或是下午想要恢復精神，用最簡單的方式，達到最好的休息狀態。

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