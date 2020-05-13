【失眠】瞓覺都會瞓錯？睡眠差7大部位受攻擊　醫生教要咁樣瞓

睡眠是人類基本需求，不良睡眠也可能是健康隱形殺手，從高血壓、高血脂、糖尿病、心血管疾病、中風、憂鬱症、焦慮症、認知能力下降等，都可能與長期失眠有關。成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如表示，睡前保持情緒安穩，睡眠會較舒適。

人的一生中有1/3時間是花在睡眠上，如果1/3時間都落入「睡不著、睡不好」的境地，對健康有很大影響。鄭翔如表示，要睡得著、睡得好，可從古人的智慧中窺得一二，如宋代蔡季通《睡訣》中就提及「先睡心，後睡眠」，「睡覺前要讓情緒、心態達到平穩的狀態，睡眠自然便會安適。」

不少港人都有失眠問題。（示意圖／Unsplash@kstonematheson）

對此，鄭翔如提出8招睡眠秘訣。首先，民眾可擬訂專屬於自己的就寢前例行儀式，做一樣自己喜歡、可以放鬆、減壓的事情，在睡前1小時就開始沉澱自己，例如閱讀、聽音樂、泡澡、腹式呼吸或冥想等，移除心理壓力。

相關圖輯：【失眠】捱夜增心臟病風險 11點後睡減免疫力7大部位受攻擊（點圖放大▼▼▼）

+ 11 + 10 + 9

睡前適量飲水 刺激性食物少吃

致於飲食方面，應避免會干擾睡眠的物質，如咖啡因，下午5-6點後不要喝含咖啡因飲料；睡前3小時不喝酒，因為酒精會讓睡眠的下半夜處於淺眠階段，反而對睡眠品質無助益；睡前液體攝取要適量，除了避免半夜常常起來上廁所外，也要避免睡前幾小時就完全不喝水，結果半夜乾渴醒來。

睡前也不要進食過多或吃進刺激性食物，包含太辣、太甜的食物，都容易會引起腸胃不適或胃酸逆流的問題。最後，盡量不要吸菸。

相關圖輯：【失眠】4-7-8呼吸法治失眠６星期見效？只需做足5個簡單步驟（點圖放大▼▼▼）

+ 2

營造舒適睡眠空間 規律睡眠時間表

另外，營造最佳睡眠環境也有助睡眠，如控制臥室噪音、隔絕光線、保持房間涼爽通風，或選擇舒適的寢具。且臥室是僅用於睡覺和親密的空間，避免在床上處理公事、打電腦、看電視等。

鄭翔如建議，應維持規律的睡眠時程表，固定時間睡覺與起床，將睡眠限制在1天1次的長時間夜間睡眠，即使是周末假日也不例外。平時也要保持規律適度的運動習慣，可以提升心肺耐力，舒緩壓力；但睡前2小時就不適合做劇烈的有氧運動或肌肉鍛鍊，應轉而做輕度伸展舒緩的運動。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】