【攰】瞓幾多都覺累連下床都難 　持續半年攰到咁可能患慢性疲勞

慢性疲勞綜合症與一般在勞動後出現的疲累不同，它是在你動輒活動後就出現的疲倦，而且在休息過後也不甚消退，甚至還會伴隨頭痛及肌肉痛等。 到底慢性疲勞與一般疲勞有什麼分別？以下由精神科專科醫生何浩賢為大家講解，經常覺得累的朋友要特別注意了。

人在勞動過後覺累是自然不過的情況，但有一種累，卻是「唞」極都累，甚至沒特別活動都會累，那就是慢性疲勞綜合症（Chronic fatigue syndrome）造成的慢性、持續的疲勞，而且嚴重時更可能連基本的活動，如上班、上學、甚至下床都有困難！

慢性疲勞綜合症造成的疲勞問題可以嚴重至影響患者的基本活動能力，如上班、上學。（Bruno Aguirre/unsplash）

慢性疲勞有幾攰？

何醫生強調，慢性疲勞綜合症造成的疲勞與正常人經歷的疲勞有明顯分別。其實，美國醫學研究所（National Academy of Medicine）早在2015年時已發表報告，列出此病的主要症狀，以及診斷時的參考指標：

慢性疲勞症狀及診斷參考指標（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

主要症狀（確診需全部具備）

1. 活動能力持續下降

同時伴隨強烈、過去未有過的疲勞，且疲勞與過度耗用精力無關，也不會隨休息減輕，而情況是持續超過6個月。

何醫生補充，重點是累的程度與活動量不成比例，例如只是落街買飯就已經會疲累一段很長的時間，而持續6個月並非「攰」足6個月，「而是這種pattern會持續6個月以上」。

2. 生理或心理勞累後疲勞加劇

疲勞不是在勞累後即時出現，反而會在1至2日後突然開始，並可在數日、數周甚至更長的時間內反復發作，部分患者甚至在感官負擔過大（如接觸強光、噪音）後也會疲勞。

何醫生指，特別要注意這種情況是一個轉變，即是以往做同樣的活動時沒有那麼攰，現在卻突然攰了好多，甚至做不下去。

3. 睡眠無助改善

正常人就算多累，都可以在睡覺後回復大部分精力，但這種疲勞卻是在整晚的正常睡眠後都不會好轉或減少。

其他症狀（確診需最少有以下其中一個）

4. 認知能力變差

思考能力、記憶力、執行力、專注力及接受訊息的能力都出現問題，程度可以嚴重至難以上班、上學，而且狀況在勞累、長時間站立、感受到壓力後會惡化。

5. 無法持續直立

在維持直立姿勢時疲勞會加劇，並會出現頭昏、頭痛、暈眩、認知能力變差及噁心，在靜止地直立時（包括站立及坐下時）特別嚴重，但躺下時會有所改善。

其他常見生理症狀（與確診指標無關）

- 關節痛但沒有腫脹

- 出現與以往不同型態或嚴重度的頭痛

- 頸部或腋下有腫痛的淋巴結

- 反覆喉嚨痛

- 對光或聲音敏感

- 發冷或夜裡盜汗

慢性疲勞綜合症的成因及問題？（按圖）

+ 9 + 8 + 7

需先排除其他疾病

對於慢性疲勞綜合症的成因，醫學界仍未有確切說法，但推測它跟病毒感染、壓力過大、自身免疫系統問題及基因等有關，因此也沒單一的診斷方法。何醫生指，異常疲勞其實是很多疾病的共同症狀，所以應先排除如貧血、甲狀腺問題、免疫系統疾病、情緒病等其他可能後，才再考慮不適者是否慢性疲勞綜合症。

被當「偷懶」易有情緒問題

覺得累就少點活動，應該不是大問題吧？但何醫生指，長時間不活動是會令其他身體機能慢慢變差，到時活動就變得更困難，很易成為惡性循環；另外患者也有很高機會患上情緒病，「身體問題會造成日常社交、工作的許多困難，自然影響情緒，尤其患者很多時會逐漸變得害怕活動，導致被誤解是『偷懶』」。

不幸的是，目前慢性疲勞綜合症仍是無藥可治！不過，何醫生表示部分個案會隨時間慢慢好轉（特別年輕患者有較大機會復原），當然也有不少人不會完全康復，但也可透過其他形式的治療去改善症狀帶來的問題，心理治療就是其一。

心理治療助患者「動起來」

動不了，但不動又不行，是患者面對的一大困境。何醫生指，心理治療正可以協助，「一方面可給予患者肯定，指出問題並不是因為懶惰，另一方面也會協助他掌握身體的活動能力，配合他可承受的程度，與他討論可做到什麼、做到多少」。

網站Everyday Health報道就引述喬治華盛頓大學附屬醫院助理教授Alan Pocinki給予慢性疲勞綜合症患者的活動建議（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

1. 由自覺可接受的程度開始，例如只能躺着的話，就試從抬起手、腳開始 2. 慢慢建立體力後，就嘗試增加動作難度，如用手舉起一些較輕的物件 3. 體力漸漸改善後，可進行短時間帶氧運動，如步行幾分鐘 4. 建立固定活動的習慣，並嘗試每日增加少許活動時間，如30秒 5. 交替輪流進行不同種類的活動，如今天做帶氧運動，隔天就做伸展運動 6. 不要貿然增加活動強度，即使覺得狀態好，都不要超出計劃好的程度 7. 保持足夠休息，建議活動和休息比例維持在1:3，即步行2分鐘就休息6分鐘

精神科專科醫生何浩賢（受訪者授權提供）

（資料來源：精神科專科醫生何浩賢、美國疾病管制與預防中心、Everyday Health）

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