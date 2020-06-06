【早餐食譜】跑步前宜吃8種簡單早餐　或只需一種飲品補足體力！

關於晨跑該不該先吃早餐，根據英國廣播電台（BBC）的專欄營養師詹姆斯·科林斯（James Collins）表示，若訓練強度低，那麼早餐以攝取蛋白質為主即可，甚至可以斷食不吃；如果訓練強度較高，那千萬別忘了吃早餐，而且需要攝取較多碳水化合物。另外，最好在晨跑前1~2小時前吃，否則有些人可能跑步時，會感到腸胃不適。 文：Deryck Chou 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

至於晨跑前的早餐要怎麼選呢？其實和一般飲食的原則相同，重點在於均衡，蛋白質、複合式碳水化合物（飯、麵、麵包等）和纖維，都該充分攝取，以下提供8種簡易的西式早餐，讓您晨跑前不必煩惱要吃什麼。

8種簡單早餐讓您晨跑有力（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

1. 乳酪燕麥：準備1包即食燕麥、1杯無脂乳酪和2茶匙的葡萄乾，配上一杯果汁。

2. 蘋果和燕麥：一顆大小適中的蘋果，約56克（1~2盎司）的車打芝士（Cheddar Cheese），搭配一些堅果。

3. 能量棒、香蕉：選擇含有3~5克纖維、10克蛋白質的燕麥棒或能量棒，加上一根香蕉，能夠快速解決早餐，而且也很健康。

4. 花生醬多士：2片全麥多士塗上適量花生醬，加上無脂乳酪和果汁。

5. 牛奶燕麥粥：約2杯的燕麥，加入1杯低脂鮮奶或豆漿，搭配果醬或花生醬貝果，早餐輕鬆解決！

6. 水果乳酪：隨意搭配喜歡的水果，或打成水果奶昔之後，混合希臘式乳酪，水果乳酪百匯就完成了。

7. 水果乳酪窩夫：全榖格子窩夫（Waffle）淋上半匙的低脂乳酪，放些士多啤梨、藍莓等莓果，營養又美味。

8. 花生醬香蕉三文治：準備2片全麥麵包塗上花生醬，然後擺幾片切好的香蕉，再將另一片麵包蓋上，簡單又快速。

吃蜂蜜讓您不吃早餐也有力（Arwin Neil Baichoo/Usplash）

吃蜂蜜讓您不吃早餐也有力

有些人仍然會擔心吃早餐後運動會消化不良，因此會選擇空腹跑步，但又有跑步無力的擔憂，這時不妨泡點蜂蜜水，除了糖分可以迅速供給能量，比起一般精緻糖，蜂蜜既天然，又含有許多酵素、維生素和礦物質，而且經實驗發現，食用蜂蜜能提供耐力型運動，如慢跑的能量，和一般市售的能量棒相同，如果長時間的運動，最好每隔30分鐘就補充一次，因為蜂蜜雖然升糖指數（GI值）低，但同樣有造成血糖不穩定的風險。

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+ 7 + 6 + 5

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：自己動手做西式早餐～晨跑早餐這樣吃】