【減肥】燒脂3大重點效果加倍　輕量級伸展流汗不累已可瘦身消腫

夏天到不少女性更開始更積極減肥，但是否因為嚴格的飲食或是運動習慣所苦擾，其中日本瑜伽老師森和世說，持續不合理的飲食、運動習慣反而帶來不好的效果，建議可以透過簡單的伸展運動也能提高新陳代謝，改善永遠瘦不了的體質。

在做伸展動作之前，森和世老師也提出三要點可以幫助新陳代謝，再搭配伸展運動，達到燃燒身體的脂肪效果。

運動前3觀念助提升新陳代謝（點擊下圖看清！）

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1. 吃飯前做簡單運動

森和世指出，進食前進行輕量運動是有效的，因為當從飲食中吸收的營養物質時，一部分熱量將作為身體熱量消耗。換句話說，進食前運動會增加交感神經，可以激活肌肉細胞中的基因，增強代謝糖和脂肪的能力，增加燃燒的脂肪量。

2. 在代謝率最快時段做運動

人體基礎代謝最快的時候，大概是一天的下午從14:00到17:00，這時候做運動能達到最好的效果，即便上這時不能做，可以在晚上做運動。

3. 輕量級運動也有效

有時候會有個迷思，運動非要到非常累不可，但其實劇烈運動下到太操勞會導致肌肉酸痛，反而不利身體健康。選擇適合自己的運動模式，可能有點累但不是太累，輕量等級像是：皮拉提斯、瑜珈都可以達到不錯伸展習慣，並且也能流汗。

伸展運動也能改善疲勞

有了正確的觀念，再配上促進新陳代謝的伸展運動，透過刺激髖關節伸展，降低下半身的肌肉力量，消除發冷和腫脹。

第一組動作：改善疲勞、增加核心力量、調整姿勢（點擊下圖了解！）

第二組動作：改善腰痛、讓臀部線條收緊

如果你是長時間的上班族，非常適合這項伸展操，森和世老師指出，這項運動將舒適地放鬆臀部和側面，因為長時間坐著，維持同一個姿勢，讓臀腰部變更緊實、消除腫脹。（點擊下圖了解！）

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