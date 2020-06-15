【捱夜】研究指睡眠不足易猝死　唔夠瞓7大壞處傷肝心臟病風險增

睡眠不足可由失眠或捱夜引起，長期缺乏睡更可能增加猝死風險，並令身體患有第二型糖尿病、肥胖和抑鬱等疾病的機會提升。 不少人認為，捱夜及失眠會加重心血管及大腦壓力，是造成猝死的主因，但哈佛醫學院最近有研究發現，睡眠不足引致猝死的原因或與腸道累積「活性氧」有關。究竟活性氧與猝死有甚麼關係？捱夜過後又有甚麼食療可作調理呢？

睡眠不足是都市人的通病，無論是失眠或有意識地去捱夜，長期如此生活就可能會令身體出現心臟病及抑鬱等疾病，甚至猝死。究竟猝死背後的原因是什麼呢？哈佛醫學院對這問題或有新的發現。

捱夜猝死原因知多啲（按圖）：

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哈佛研究：睡眠不足增腸道「活性氧」

哈佛醫學院6月4日在醫學研究平台《Cell》刊登的最新研究發現，睡眠不足或會令腸道累積「活性氧」（reactive oxygen species, ROS），大量的活性氧會破壞細胞中的DNA和其他部分，導致細胞死亡及增猝死風險。

其實早在1989年時，已有研究以老鼠作實驗發現睡眠不足會導致死亡，不過有關研究當時仍然未能解答不睡眠會導致死亡的背後原因。是次研究的參與者之一Dragana Rogulja表示，即使大家知道熬夜對健康有影響，甚至有不少人都有慢性睡眠剝奪（sleep-deprived）的問題，但熬夜最終卻仍成為了生活日常，因此她希望了解睡眠剝奪如何損害健康，並找出不同的預防方法。

睡眠不足會令腸道累積致命的「活性氧」。（Unsplash/ Kinga Cichewicz）

Dragana最新發表的研究，就是利用果蠅（fruit flies）及老鼠作實驗，並發現只有睡眠不足的動物，腸道才會累積「活性氧」，而實驗中，在10日睡眠不足後，果蠅的「活性氧」累積數量是最多，而當睡眠回復正常時，活性氧水平則下降。

睡眠不足吃得更多？

研究發現限制食物攝取對存活並沒有影響。（Unsplash/ Thought Catalog）

另外，眾所周知，睡眠不足會干預飢餓感，因此研究人員也量度了果蠅的食物攝取量，研究飲食和死亡之間的關係。結果發現，部分睡眠不足的果蠅，相比睡眠正常的果蠅，日間進食得更多。不過，研究發現限制食物攝取，對存活並沒有影響，也即是可能有飲食以外的因素，或和造成熬夜猝死有關。

或可預防「過早死亡」

而當睡眠不足的果蠅，被餵食抗氧化化合物（antioxidant compounds），中和並清除腸道的活性氧後，這些果蠅仍然保持活躍，而壽命亦維持正常或接近正常，也即是可預防「過早死亡」（premature death）。換言之，如果長期熬夜，或令腸道累積「活性氧」，並導致死亡。

長期熬夜對健康的影響

長期熬夜會影響身體7大不同重要部位（按圖）：

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3大養生湯水及茶飲

睡眠不足可透過不同食療調理身體。（Unsplash/ Manki Kim）

睡眠不足會加重身體的負擔，最好當然是改善生活習慣，爭取更多休息機會。不過若真的要捱夜或受失眠困擾，也可嘗試飲用以下的茶飲及湯水，滋潤一下身心。

食療一：花旗參石斛麥冬茶（糖尿病患者慎服）

功效：清熱補氣、生津益胃

材料：花旗參 1湯匙、石斛 3錢、麥冬 3錢、冰糖 適量

做法：將石斛和麥冬洗淨。用4-5碗水煮40分鐘。加入冰糖、花旗參，煮大約2至3分鐘即可。

食療二：蟲草花無花果百合瘦肉湯

功效：護肝健脾益肺，清潤安神

材料：蟲草花 30克、瘦肉 150克、紅蘿蔔 1條、百合30克、蜜棗 2粒、薑2片

做法：瘦肉洗淨後汆水；蟲草花、無花果洗淨備用。將所有材料以大火煲滾，轉中小火煲1.5至2小時和少許鹽調味即可。

食療三：百合淮山蓮子瘦肉湯 （糖尿病患者慎服）

功效：滋陰潤燥、健脾

材料：百合20克、蓮子去芯10克、淮山12克，瘦肉500克，蜜棗3粒，少許鹽

做法：將蓮子、百合、淮山、蜜棗等洗淨；瘦肉洗淨後切成小塊。所有材料放進煲內，加入適量清水。用大火煮沸後，改用中火再煲1.5小時，加少許鹽味即可。

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（資料來源：《The Harvard Gazette》）

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