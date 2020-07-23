【鈉超標】頭痛水腫瞓得差6大警號　高鈉唔一定鹹小心呢5種食物！

鈉是調節人體機能不可或缺的元素之一，不少人均知道食鹽的主要成分是鈉，若攝取過多的鈉會引發不少嚴重疾病，如高血壓或中風等。不過，原來高鈉的食物不一定是多鹽分，即使吃起來感覺不鹹，仍有可能攝取過量鈉！

由於食鹽是一種稱為「氯化鈉」的化合物，鈉只佔當中的40%，即每克食鹽含0.4克（400毫克）鈉，以一茶匙鹽（約6克）為例，即含有2400毫克鈉。因此，高鈉的食品不一定是高鹽分。

據食物安全中心資料，世界衞生組織建議，成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（略少於一平茶匙鹽），惟現時國際間對於高鈉食品的定義並無共識，英國國民保健服務處則建議，每100克食品若含多於1.5克鹽（約600毫克鈉），即屬高鈉食品。



但值得留意的是，食鹽並不是人體攝取鈉的唯一來源，若食物中有含鈉的防腐劑或調味料，仍可能會在不知不覺間墮入高鈉食品的陷阱！

按圖看5大隱形高鈉飲食：

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1. 運動飲品

不少運動飲品的廣告均宣傳其產品能有效補充電解質，如鈉、鉀、鎂、鈣等。每100克的運動飲品就含有20至46毫克的鈉，運動後容飲用過量，再加上日常飲食，仍有可能導致鈉攝入量超標！事實上，除非長時間運動及大量出汗，否則透過正常飲食，已可以補充運動時所排出的鈉量。

2. 梳打餅

梳打餅看似味道清淡，其實製作時需要加鹽焗製，每100克平均可含570至670克鈉！另外，為了增加梳打餅的風味，製作時亦會添加不少油脂，產生反式脂肪，影響心臟健康。

3. 方包

雖然方包吃起來沒什麼味道，惟因為鹽有助麵包發酵及延長保質期，故方包屬於高鈉食品。一般人常吃的白方包每100克平均含420毫克鈉，即使是含有纖維的麥包，每100克平均含400毫克鈉。若加上芝士或花生醬等佐料製成三文治，鈉含量就更高！

4. 麵條

食鹽是製麵條時會加入的原料之一，除了能提味及防腐，亦有助麵條更彈牙。以烏冬為例，每100克已平均含有980毫克，若進食時配上香腸等加工肉類或沾上醬料，分分鐘一餐就已經超出全日鈉攝取量上限！

5. 即沖燕麥飲品

以為燕麥產品好健康？其實以沖泡粉包裝形式製成的燕麥片，通常均屬「三合一」精製產品，每100克已可含有逾300毫克鈉，而且熱量和糖分均很高，多食無益。

雖然不少人開始注重均衡飲食，減少進食鹽分高的食物，但日常生活高鈉陷阱處處，究竟我們的身體會如何反映攝取過量的鈉呢？

6種攝取過量鈉可能出現的症狀：（按圖）

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1. 水腫

當進食高鈉食品時，多餘的鈉會進入血液內，當血液內的鹽分過多，鈉無法排出體外，體液失衡下便會形成水腫情況。

2. 腹脹

《美國胃腸病學雜誌》研究發現，經常進食高鈉食品的人，其中一個特徵是會常常感到有胃氣及腹脹情況。研究指出，只須減少飲食中的鈉攝入量，已可以緩解有關症狀。

3. 唇乾

由於鈉有脫水作用，若攝入過量的鈉，會導致包括皮膚、咀唇等身體部分的細胞無法獲取足夠的水分，自然便會出現唇乾甚至「爆拆」的問題。

4. 頭痛

2019年研究指出，在近400名參加者當中，進食高鈉食物的人相比吃低鈉食物的人，出現頭痛的比率多出近三分之一。研究更發現，鈉攝入量最高的人出現頭痛的情況最高，而鈉攝入量最少的人，出現頭痛的情況則是最少。

5. 粉刺

2015年一項研究表明，皮膚出現粉刺的頻率與進食高鈉食品的次數成正比。由於粉刺屬發炎跡象，故不排除鈉攝取量過多亦可能引致其他炎症。

6. 睡眠質素差

有研究發現，若睡前進食含大量鹽分的食物，或會導致入睡時間延長、發噩夢甚至失眠情況。

雖然鈉有助維持體液平衡，但攝入過量的鈉會增加腎臟負荷，增加患高血壓的風險，究竟我們應該如何避免體內儲存過量的鈉，影響身體健康？

按圖看減少體內鈉含量小貼士：

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1. 選購預先包裝食物前，應先參考營養標籤，選擇鈉含量較低的食物

2. 鉀可幫助身體排出多餘的鈉，故可多吃含鉀量高的蔬果，如香蕉、橙、菠菜和番茄等。

3. 嘗試改變飲食習慣，如避免於餐桌上放置鹽樽或含鈉的佐料、少吃加工及預製食物

4. 烹調時減少使用食鹽及含鈉的調味料，改用香草及香料調味

資料來源：食物安全中心、The Active Times、healthline

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