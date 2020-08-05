【失眠】安眠藥真的有效？愈食愈冇記性？精神科醫生解3大疑團

失眠問題困擾不少都市人，而引發失眠的原因有很多種，不過有些人可能會透過服用安眠藥，以解決睡眠不足問題。長期睡眠不足，會增加患心血管疾病風險，並可能會出現焦慮、免疫力下降等問題。但一旦出現失眠問題，就要食安眠藥嗎？安眠藥會不會損害健康？如長久服用，又會否出現依賴的情況呢？

睡眠對整體健康十分重要，長期失眠就要靠安眠藥輔助嗎？什麼時候才要服用安眠藥？藥效又會否愈食愈弱？精神科專科醫生葉沛霖為大家解開有關安眠藥的迷思（按圖）：

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1）失眠要食安眠藥？

失眠可由不同成因引起，處理失眠最重要是找出原因，對症下藥。精神科專科醫生葉沛霖指，失眠可以大致分為「非原發性」及「原發性」兩大類。

「非原發性」失眠

由其他疾病引起的失眠，包括:

•精神疾患：例如焦慮症、抑鬱症、創傷壓力症、思覺失調、腦退化症、其他睡眠障礙（例如睡眠窒息症，夢遊等）

• 身體疾患:例如甲狀腺亢奮、長期痛症、心臟或呼吸系統問題導致氣喘、前列腺問題導致夜間尿頻等

「原發性」失眠

並非由其身體或精神疾病引起的， 常見的原因包括:

• 壓力反應

• 環境問題， 例如噪音、溫度不適中等

• 需要輪班 (甚至通宵)工作， 或經常出現時差

• 不良的睡眠習慣， 例如睡覺前打機、或做其他影響情緒的事情、 睡不著時看手機、補眠至中午才起床、午睡、晚上喝含有咖啡因的飲品等

• 與失眠有關的思維陷阱，例如相信一定要睡八個小時才是「正常」、 給自己一個目標一定要睡夠某個時間、 經常想著失眠可能帶來的嚴重後果、害怕今晚又再次失眠等，令自己變得更加焦慮， 從而更難入睡， 形成惡性循環

壓力或輪班工作都或是造成「原發性」失眠 的原因。（Unsplash/ inasequoia）

由於安眠藥有其副作用，長期服用也可能產生依賴， 所以建議只在失眠情況比較嚴重或困擾時作短暫使用。最重要還是對症下藥， 找出並治療失眠背後的相關疾病， 及改善與失眠相關的環境問題， 睡眠習慣問題及思維陷阱等。

2）食安眠藥會傷身？

安眠藥有幾個常見的類別。葉醫生表示，不用醫生處方的安眠藥，主要為抗組織胺（即服用後會有睡意的收鼻水或抗敏感藥）及褪黑激素。兩者按照適當分量服用都比較安全， 但早上醒來可以有疲倦或頭暈等不適。

失眠食安眠藥會傷身嗎？（Unsplash／brucemars）

另一種需要醫生處方的安眠藥，較常見的，便是俗稱「白瓜子」的z-drug，以及鎮靜劑。

常見副作用包括: 睏倦，頭暈，肢體無力，影響肌肉協調，增加跌倒風險，夢遊，記憶力下降等。尤其是在長者之中，這類安眠藥可增加跌倒及骨折風險，有時甚至影響呼吸系統運作。

因此在服用不同的安眠藥前，最好先諮詢醫生的意見，並了解相關的副作用。

3）安眠藥愈食愈無效？

長期服用俗稱「白瓜子」的z-drug及鎮靜劑的安眠藥， 可能出現倚賴的情況。如果倚賴了安眠藥，常見的情況，便是要服用更大的劑量，才能產生同一個效果。 例如一開始時服用半粒已能入睡， 經過一段時間後可能失去效果， 要加至一粒才能入睡， 慢慢服用一粒也不能入睡， 餘此類推， 要愈來愈大的劑量才有效果。

長期服用俗稱「白瓜子」的z-drug及鎮靜劑的安眠藥， 可能出現倚賴的情況。（Unsplash／freestocks）

依賴的另一個症狀，是在慣常服用藥物一段時間後，一旦斷藥或減少劑量，可能產生斷癮的反應，包括情緒焦慮、坐立不安、失眠、心跳加速、血壓上升，嚴重者會神智不清甚至可以致命。

在香港，用於治療失眠症的藥物大多數須經醫生處方。不過大家謹記，安眠藥只能緩解失眠的症狀，卻不能消除引致失眠症的潛在因素。要解決失眠問題，應該找出背後的原因，對症下藥，以免出現「治標不標本」的情況。《衛生署藥物辦公室》提醒，鑑於安眠藥的副作用，，一般只適用於短期性緩解嚴重，而影響正常生活的失眠症。

除了食安眠藥外，其實大家還可以按壓穴位安神助眠（按圖）：

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另外，也可透過補益心陰食療，改善失眠（按圖）：

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此外，練習由美國醫學博士Andrew Weil發明「4-7-8」呼吸法，幫身體減壓，或助你改善失眠問題：

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精神科專科醫生葉沛霖（由受訪者提供）

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