【失眠】焦慮失眠周一症候群發作？4大助眠飲品睡前一杯紓緩緊張

「睡不好、失眠」，是日常當中最容易出現的困擾，尤其遇上假期結束時，面對隔天即將恢復上班、上課，有些人總是會焦慮得睡不好，透過一些飲品就可以幫助我們的身體預備好入睡。

4種飲品有意想不到的助眠作用

睡不好所帶來的影響，首當其衝的就是我們的精神，因為睡眠不足會讓腦袋的注意力無法集中，更是會忘東忘西的，而且皮膚問題也會一一找上門，令人身心俱疲。如何能夠讓自己好好入睡，不僅是要調整作息外，其實下列的飲品，是真的能夠帶來助眠的作用喔！

睡前一杯水

來自於日本的助眠方法，古時候的日本人會在睡前喝一杯水，這是因為人在睡著時汗腺會活化，通常會流失1～2杯份的汗水，但是睡覺的時候又沒水分的攝取，導致會有輕微脫水情形發生，進而影響我們的睡眠。睡前喝一杯溫水，有助於集中在大腦的血液流向腸胃，帶來紓緩緊張、助眠的作用。

蜂蜜牛奶

牛奶含有色胺酸，有助於褪黑激素的生成，而蜂蜜可幫助色胺酸被釋放到腦中，故將兩者加在一起可幫助入眠。所以在睡前為自己準備一杯加熱的牛奶，不用太多大約180毫籃即可，再加入1茶匙的蜂蜜及1滴香草精，慢慢的飲用完畢即可。

如果有乳糖不耐症的人，可用豆漿、米漿替代喔！

中醫花草茶：桂圓百合茶、合歡菊花茶

如果常常會因為周圍事物干擾，導致無法睡眠的話，就可以飲用由桂圓和百合一起沖泡而成的花茶，有助於養血安神；若是屬於情緒過於緊繃的人，可將菊花及合歡皮沖泡成茶，有助於降肝火，幫助情緒穩定，以上花茶每天沖泡成500毫升飲用即可，但如果遇上喉嚨痛、嘴破時，就不建議喝桂圓茶，因為此藥材偏燥熱，可能造成上火的情形。

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