【骨質疏鬆】10大高鈣蔬菜芥蘭排第1　強骨骼遠離2種食物免鈣流失

根據世界衛生組織（WHO）報告，台灣髖關節骨折每年將近2萬例，發生率高居亞洲第一，而亞洲的骨折率又是全球第一，也就是說台灣是名副其實的「骨折王國」。營養師指出，想要骨頭好，吃對食物很重要。不只是要吃補鈣的食物，許多食物會讓你不知不覺流失鈣質，也是需要特別留意的。

台灣聯安診所營養師徐景宜表示，現代人的過敏比例愈來愈高，尤其是對於食物的慢性過敏，常會導致腸胃道的不適。有些人常脹氣、腹瀉或是便秘，又檢查不出有什麼問題，就有可能是慢性的過敏所引起的問題。

加工麵食吃太多 腸胃過敏吃藥流失鈣質

台灣聯安診所統計2019年1,282筆慢性食物過敏檢測數據，發佈台灣人的十大慢性食物過敏原排行榜，前三名分別是蛋白、蛋黃及花生，後續依序為蜂蜜、腰果、黃豆、小麥、牛奶、鰻魚以及綠豆。

徐景宜指出，尤其是現代人喜歡吃加工的麵食，像是麵包、蛋糕、饅頭、餅乾等等，但是有些人可能對此過敏而不自知，以為自己單純是腸胃功能不好，甚至會在症狀嚴重的時候吃胃藥。

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但是，胃藥如果吃得多，胃酸濃度會下降，導致蛋白質沒有辦法吸收，鈣質也無法被利用。台灣食藥署就在官網指出，長期服用含鋁的胃藥（制酸劑），確實是造成骨鬆的原因之一。

徐景宜建議，想要克服這個問題，最直接的就是做抽血檢查過敏原，或是在飲食上自行分類篩選，留意吃哪類食物時容易導致腸胃不適，避開後才能免除因為過敏而帶來的連鎖反應。

高糖、高鈉食物都是鈣質殺手

徐景宜指出，含鈣的食物是二價，如果我們吃到的食物帶著負離子，身體需要酸鹼平衡，就會拿出鈣質來綜合。「所以如果我們吃的鈣質不夠，就會從骨本裡頭釋出鈣質。」因此，長期的食物偏頗，確實會引起骨質疏鬆。

像是高糖、高鈉的食物，會導致長期高血糖和肥胖，也會改變造骨細胞、噬骨細胞的受器和傳遞訊號，影響造骨細胞的分化與成熟，簡單來說，就是讓新的骨骼不容易長出來，等於高血糖讓骨質變脆弱，卻又不會有新的骨骼。

對蛋、奶過敏，還能怎麼吃補充鈣質？

然而，根據統計，台灣人十大過敏原中，就包括了雞蛋跟牛奶，如果想要補充鈣質，還能夠怎麼吃？徐景宜建議，像是芥蘭、黑芝麻等食物，也是很好的鈣質來源。

台灣衛福部公布的食物營養成分，可以整理出10個高鈣蔬菜，補鈣其實有相當多的選擇。

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植物性食品是好的鈣質攝取來源，例如：豆類、堅果類、蔬菜類含鈣量很豐富，不但沒有動物性蛋白增加鈣質流失、高血脂肪的副作用，補充植物性食物的同時，也可攝取到鎂、維他命B、葉酸，這些都是維持骨骼健康需要的營養素。

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