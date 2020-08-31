【頭痛穴位】失眠牙痛頭部7穴位急救小毛病　梳頭20次都可消疲勞

失眠、頭痛、頭暈、鼻塞、牙痛周不時出現，令人十分困擾！除了注意飲食和作息外，穴位亦有助改善身體不適，達養生保健之效。中醫認為頭部十分重要，是全身陽氣匯聚的地方，適當按壓頭部穴位可以改善身體小毛病。看看如何按壓頭部不同穴位，何時按最有效！

「頭為諸陽之會」，註冊中醫師李翠妍博士指，頭部是全身陽氣匯聚的地方，頭部按摩可以確保陽氣運行通暢。但謹記，按摩時雙手及指尖宜暖，如以冰凍的雙手按摩頭部，有機會損傷頭部的陽氣。而且，力度亦不宜過大，以自己感覺舒服的力度便可。

頭部是全身陽氣匯聚的地方，頭部按摩可以確保陽氣運行通暢。（element5digital/unsplash）

不少人頭痛欲裂之時，便會按一按頭部「太陽穴」，冀放鬆繃緊的頭腦。其實頭部穴位不止「太陽穴」，李醫師向大家分享7個頭部穴位，不妨學起來「傍身」，以備不時之需。

7個頭部穴位

以下分別有改善頭暈、頭痛、鼻塞、流鼻血、耳鳴、失眠、心悸、頸痛、牙齦腫痛的7個頭部穴位：（按圖）

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1. 太陽穴︰改善頭暈、頭痛

2. 迎香穴︰改善鼻部疾患如鼻塞、流鼻血

3. 眉沖穴︰改善鼻部疾患如鼻塞、流鼻血，及頭痛、頭暈等

4. 翳風穴︰改善耳部疾患如耳鳴、聽力下降等

5. 天沖穴︰改善耳部疾患，及牙齦腫痛等

6. 風池穴︰改善頭頸部不適包括頭暈、頭痛、頸痛及耳鳴等

7. 安眠穴︰改善頭暈、頭痛，及失眠、心悸等神志症狀

什麼時間按穴最有效果？（esdesignisms/unsplash）

早上按功效更顯著

旭日初升，白天是自然界陽氣逐漸充盛之時。李醫師表示，如在此時進行頭部按摩，可促進頭部經絡陽氣的運行，功效會更佳。

想「有覺好瞓」亦可在晚上按壓局部有安神作用的穴位，例如在睡前按壓安眠穴。值得注意，李醫師提醒大家在晚上按摩頭部，力度宜輕，因為力度太大或會促進血液運行，使人精神抖擻而引致失眠，但情況因人而異。

經常梳頭助消除疲勞

除了按摩頭部穴位，李醫師另外建議大家經常梳頭，有助促進血液循環，有效消除疲勞，讓頭腦清醒。

方法：

1. 由前髮際及兩鬢向頭頂及後枕部梳約20次，可理順頭上的多條經絡 2. 梳完後再按揉太陽穴、風池穴等

經常梳頭有助消除疲勞！（armin_lotfi/unsplash）

頭部按摩也是按穴位嗎？

坊間不少人會外出進行頭頸按摩、使用頭皮按摩器等，這些與按壓頭部穴位相若嗎？李醫師表示，頭部有很多穴位，亦是膽經、胃經、大腸經、小腸經、膀胱經、三焦經等人體重要經絡所循行經過的部位，分佈較密集。因此，即使隨意按摩很容易刺激到不同的穴道，所以頭部按摩很多時候也會觸及到多個頭部穴位。

經期期間或心臟病患者不宜按穴

頭部按摩有助改善廣泛的身體不適，適合大部分人士，不過頭部受創傷、小兒囟門未閉合或患心臟病等人士則不宜進行頭部按摩。

不宜按頭部穴位的人士： （按圖）

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1. 患心臟病、糖尿病、腎病、周圍血管疾病如血栓或靜脈曲張等人士

頭部按摩力度掌握不良，有機會干擾血流量，從而加重心臟、腎臟的負荷，誘發本身宿疾的病變。而高血糖又容易引起血管壁受損，如果頭部按摩的力度不恰當，可能會有一定風險。因此，高風險患者若進行頭部按摩，宜先向專業人士查詢。

2. 有出血創傷和傷口急性期

若頭部有傷口仍進行頭部按摩，或會增加出血機會及感染風險。

3. 懷孕女士

以梳頭的方式進行頭部按摩即可，因為頭上有些穴位是連及腰部的，有機會影響胎兒。另外肩部及足部有些穴位可引起子宮收縮，有機會造成流產，必須避開。

4. 生理期期間的婦女

正值生理期期間的女性，如月經量過多則不宜進行頭部按摩。

註冊中醫師李翠妍博士（受訪者授權提供）

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