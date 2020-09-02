【雞蛋】不可跟豆漿同食？煮太耐難消化？10大迷思發炎吃蛋會...

雞蛋，營養豐富，煮法多變，是不少人喜歡的食材。蛋，受萬千寵愛有其原因，早餐吃蛋可助減肥瘦身、醒腦提神、增強記憶、保護眼睛。不過原來食蛋也有講究，由選購、清洗、處理、烹飪都有需留意的地方。坊間更有不少說法，指食蛋不宜和某些食物同時食，究竟這些說法正確嗎？

雞蛋，對身體十分有益，不只有助增強眼睛健康，還可降低心臟病和中風的風險。不過食蛋又有什麼要注意的地方呢？今次找來家營營養中心認可營養師陳筠霖來為大家逐一拆解食蛋宜忌（按圖）：

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1）雞蛋買回來要先清洗？

如不是即時食用，不建議一買回來就清洗。蛋殼上有一層保護膜，如預先清洗，蛋殼被弄濕，微生物有可能經過小孔進入蛋內。清洗後，蛋殼上面殘留的水分，有機會令本身蛋殼上的細菌繼續生存，所以不建議預先清洗。

因此建議，食用前，才用水略略清洗便可。

2）雞蛋放雪櫃還是室溫？

香港較易潮濕，氣溫也較高，不太建議將雞蛋，放在室溫的地方。建議買雞蛋回來後，放入雪櫃冷藏。如要放在室溫的地方，也要放置於陰涼乾爽的位置。

3）雞蛋生吃壞處多？

普通的生雞蛋，一般都會有沙門氏菌，因此最好煮熟殺菌後才進食。市面上亦有一些經巴士德消毒處理的雞蛋，如要生食雞蛋，可選擇此類。不建議生食普通的雞蛋。

生雞蛋相對熟雞蛋，出現胃脹的機會或較少。（Unsplash／foodiesfeed）

有些人可能覺得食熟雞蛋難消化，當中的蛋黃可能令個別人士容易覺得滯，亦可能需更長時間消化。食物留在胃中的時間較長，也可能令人容易產生胃脹的感覺。生雞蛋相對熟雞蛋，出現胃脹的機會或較少，不過仍視乎個人的消化能力而定。

4）蛋雞隔夜不能吃？

隔夜蛋可不可以吃，要視乎其儲存方式。以烚蛋為例，隔1至2晚，仍可食用。

惟建議，烚熟後先不要剝殼，蛋殼可起保護作用。烚熟放涼後，放入雪櫃，最好使用密實袋，或包裝盒盛好，減少與空氣接觸，及減低滋生細菌的機會。

5）雞蛋不可與糖或豆漿同吃？

坊間有說法指，食蛋不可和糖或豆漿同吃。當糖和蛋一起煮的時候，高溫會產生一種糖基賴氨酸，聲稱會有凝血作用，進入人體後會有危害。這個化學作用，其實在很多食物的烹調過程也必定會產生，而人體本身亦會自行製造，所以不需過於擔心。

至於不可同時飲豆漿的說法指，豆漿含胰蛋白酶，和雞蛋的蛋白質結合後，會阻礙身體吸收雞蛋的蛋白質。但豆漿在製作過程中，也會經過高溫烹煮，高溫會破壞胰蛋白酶，所以毋須過分憂慮。

6）雞蛋不可空腹吃？

有說空腹時，人體便需要熱量，攝取蛋白質，變相會轉化為熱量供身體使用，因而不能跟隨原有的消化程序，供身體吸收蛋白質。營養師指，其實並沒有這個說法。

不可空腹吃雞蛋的說法，並不成立。（Unsplash／wifecooky）

正常人空腹時，以熱量來說，本來就會分解體內的糖原，以供應熱量予身體使用。進食了的蛋白質，亦會根據本身消化的機制，分解做氨基酸，分發至身體各部分。所以，空腹不能食蛋的講法，並不成立。

7）煎蛋或茶葉蛋不適宜吃？

有人認為，蛋白煎焦的邊，可能有些致癌物；不過暫時未有數據指出，在煎蛋的過程中會產生致癌物。

而茶葉本身含有單寧酸，會阻礙吸收鐵質及鈣質；而茶葉蛋在製作過程中，雞蛋可能會因茶葉的緣故影響吸收。不過，一般來說，茶葉蛋只是間中攝取的食物，在營養攝取方面，並不會造成太大問題。

了解哪種雞蛋煮法能保存最多蛋白質（按圖）：

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8）發炎不可食雞蛋？

這個說法未有相關文獻支持。營養師指出，雞蛋可提供優質蛋白質，反而有助提高免疫力，亦可有助傷口癒合。

不過發炎時期的飲食，建議最好遵從醫生建議而定。

9）雞蛋煮太久會不易消化？

雞蛋在煮的過程中，蛋白質會凝固；而蛋黃經過長時間烹煮，表面會有一層灰灰的顏色。原因是在烹調過程中，雞蛋內的蛋氨酸，和蛋黃內的鐵，產生了化學反應，形成硫化鐵。

硫化鐵本身是人體難以吸收的物質，但雞蛋產生的硫化鐵，分量不多。而少量的硫化鐵，進入人體後，最終會經排泄程序，排出體外，所以毋須過分擔心。

10）蛋殼顏色愈深，營養愈豐富？

蛋殼顏色和營養其實沒有直接關係。（Unsplash／marusyaionova）

蛋殼顏色和營養其實沒有直接關係。蛋殼顏色主要受到不同因素影響，例如雞的品種、雞生蛋的年齡、生長環境，甚至是是飼料顏色或營養。內裡蛋黃、蛋白質的含量，或維他命D等的營養價值，則大致上相同。

香港營養師學會認可營養師陳筠霖(Krista)（由受訪者提供）

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