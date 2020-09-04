【胃酸倒流】胃下垂易消化不良　6大治療方法唔好邊食邊飲邊說話

當你正在大快朵頤多汁美味的漢堡，和炸得酥脆的金黃色薯條時，覺得腹部有種灼熱的感覺，當心可能是消化不良。要治療消化不良，最好的方法就是及時察覺不適，並調整作息、飲食和治療。 文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

消化不良是什麼？

消化不良是指上腹部或胸骨下方有灼熱感，有些人可能會偶爾或經常出現這種情況，有時這種疼痛會伴隨著位於胸骨後方的灼熱感，消化不良往往是其他疾病的徵兆，例如胃酸倒流（又稱胃食道逆流，Gastroesophageal reflux disease，簡稱GERD）、潰瘍（Ulcers）或膽囊疾病（Gallbladder disease）。另外，消化不良與胃灼熱（Heartburn）並不同，胃灼熱通常會引起噁心和腹脹。

嚴重的消化不良可能導致消化系統的永久問題，像是食道，或是位於胃和食道交界處上的鱗狀上皮細胞病變（巴瑞特氏食道），而消化不良可能發生在任何年齡層，以下是消化不良的好發族群：

- 大量飲酒。 - 服用容易刺激胃部的阿斯匹寧（Aspirin）或其他止痛藥物。 - 消化道疾病，例如潰瘍。 - 情緒焦慮或憂鬱。

消化不良的症狀有哪些？

消化不良的症狀可能在用餐時或餐後出現，壓力也造成消化不良更嚴重的原因，若你有消化不良的現象，可能會出現以下症狀：

- 感覺肚子很飽不適 - 打嗝 - 打嗝時食物或液體逆流到食道內 - 腹脹（較少見） - 噁心、嘔吐（較少見）

有些療法或藥物可以幫助緩解消化不良，但因為消化不良也可能是其他嚴重疾病的徵兆，所以如果符合以下情形，請務必就醫檢查和治療：

年齡55歲以上者、不明原因體重大幅增加、吞嚥困難、經常嘔吐、患有缺鐵性貧血（Iron deficiency anaemia）、感覺腹部有腫塊、嘔血或血便

消化不良的6個原因

正常狀態下，胃會分泌胃酸來消化食物，但是有時候胃酸會損傷腸壁，引起疼痛不適，消化不良也可能是其他因素導致或惡化。

消化不良最常見的原因是吃太多、太快，吃了太多高脂肪食物、或在充滿壓力的環境下用餐、過量飲酒和吸煙也會引起消化不良，壓力與疲倦則會使消化不良惡化。

如果你的體重超重，你也可能因為腹腔內壓力增加而出現消化不良的現象。

有些疾病與胃酸逆流到你的食道，或食道括約肌（Esophageal sphincter）無法抑止胃酸逆流到食道有關，可能引起消化不良的健康因素如下：

- 潰瘍（Ulcers） - 胃酸倒流（GERD） - 胃癌（Stomach cancer） - 胃輕癱（Gastroparesis），俗稱胃下垂，指食物在胃中停留過久，造成不適的一種疾病，好發於糖尿病患者。 - 胃炎（Stomach infections） - 腸躁症（Irritable bowel syndrom） - 慢性胰臟炎（Chronic pancreatitis） - 甲狀腺疾病（Thyroid disease） - 懷孕

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有些藥物的成分會引起消化不良，例如硝酸鹽（Nitrates），含有硝酸鹽的藥物會擴大你的血管，也可能使你的食道擴張而導致胃酸逆流。

若你有腸胃方面的問題，你不應使用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），例如阿斯匹寧（Aspirin）或布洛芬（Ibuprofen），因為它會影響你的消化道，造成消化不良，而16歲以下也不可食用阿斯匹寧。其它應避免服用，以防消化不良的藥物有：

- 阿斯匹寧或其他止痛藥如非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）、布洛芬（商品名：莫痛寧Motrin，安舒疼Advil） - 萘普生（Naproxen/Naprosyn） - 雌激素和口服避孕藥（Estrogens and oral contraceptives） - 類固醇藥物（Steroid medications） - 某些抗生素（Certain antibiotics） - 甲狀腺藥物（Thyroid medicines）

消化不良的治療方法

通常消化不良會在數小時後自動消失，不過有時症狀可能反而惡化，這時就需要就醫，另外平時也要避免容易引發消化不良的食物或動作。要治療消化不良，不妨參考下列的方法：

- 不要張嘴咀嚼東西、一邊吃東西一邊說話或吃太快，這些都會使你吞下過多氣體導致消化不良。 - 飯後喝飲料比一邊吃飯一邊喝飲料好 - 避免吃宵夜 -避免吃辛辣的食物 - 戒煙 - 避免喝酒精飲料

如果經過調整習慣，但消化不良的症狀仍無改善，去看醫生時，醫生可能會開立一些藥物來緩解你的症狀，因為消化不良與其說是疾病，不如說只是一種症狀，治療方式不外乎與上述容易導致消化不良的因素有關。

4招助緩解消化不良

若你是因為其他疾病而併發消化不良，你可能必須多了解這個疾病並積極治療，如此你才能確實降低發生消化不良的風險。通常調整生活習慣就能改善消化不良的現象，以下四招幫助紓緩消化不良：

1. 維持理想體重

肥胖（Obesity）容易使胃酸逆流到食道，透過規律運動及健康的飲食習慣，能幫助保持理想體重、降低消化不良的發生。

2. 少吃刺激性食物

少吃油膩、辛辣的食物，或含有咖啡因的飲料，例如咖啡、茶或可樂來避免消化不良。

3. 戒煙戒酒

香煙和酒精中所含的化學物質，也會放鬆食道的肌肉，引起胃酸逆流。

4. 良好的睡眠習慣

睡前三至四個小時不要吃東西，因為當你躺下時，食道會比較放鬆，睡前吃東西會讓胃分泌胃酸，而增加胃酸逆流的風險。建議多加幾個枕頭來墊高頭部或肩膀，可以避免在睡著時讓胃酸逆流到消化道。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：胃食道逆流或胃灼熱？消化不良的症狀與治療】