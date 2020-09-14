【杞子水】明目養肝腎減腰膝痛　防皺黑杞子更好4茶療加牛蒡解毒

杞子是最為常見的藥食同源食品，不論煲湯、甜品、炒菜、茶飲，都會見到它們的蹤影。平日大家食用的杞子多為紅色，但其實也有「黑杞子」，價錢更高，功效各有不同。而平日沖杞子水應該用哪種？有什麼需要注意？還可配搭什麼藥材呢？

杞子的功效

杞子明目的功效，為人熟悉，但杞子的功效其實不止於此。食杞子有什麼要特別注意？下面就由註冊中醫師鄧蕙盈為大家解答有關杞子的疑問（▼按圖👇👇👇）：

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杞子功效多，是養生保健的重要食材之一。枸杞味甘，性平，並且會入肝經和腎經，有助養腎潤肺，也可補肝明目。另外，可有助改善肝腎陰虧所引起的症狀，例如：腰膝痠軟、頭暈等。

枸杞味甘，性平，並且會入肝經和腎經，有助養腎潤肺，也可補肝明目。（VCG）

• 明目

杞子有助明目，所以又俗稱「明眼子」。肝腎和眼睛健康有密切關係，杞子可滋補肝腎，因此中醫會用杞子治療肝血不足，或腎陰虧虛所引起的眼睛問題，例如夜盲症及眼乾澀等。

• 調經

中醫認為較為常見的月經失調，主要是由肝鬱氣滯和肝腎不足所引起。肝腎不足的問題，或出現以下症狀：月經周期紊亂、經量明顯減少、腰膝痠軟、夜寐欠安。而肝鬱氣滯的問題，可能會出現經期變短、月經血塊多、月經量減少和常伴隨睡眠質素欠佳、經前乳房或少腹（肚臍下方）脹痛等。

進食杞子補肝腎，益精血，就特別適合月經失調、月經延遲或閉經的婦女飲用，有助紓緩月經失調出現的相關症狀。建議可每日以10-15粒枸杞子泡水喝。

• 提高免疫力

入秋後，人體易受乾燥之氣所困，容易出現咳嗽、少氣懶言、口乾舌燥、咽痛、目乾澀、耳鳴、皮膚敏感等症狀。建議可適量食用枸杞子，配搭雪梨、雪耳及無花果等作茶療或食療，有助預防以上症狀的出現，增強免疫力、滋補肝腎，甚至有助抗衰老等功效。

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枸杞子和黑杞子的分別？

日常較常見的杞子，主要是紅色，但其實還有另一種是「黑杞子」。兩種杞子都具滋補肝腎、益精明目的功效，可用來治療眼疾、月經不調、更年期症狀、腰膝痠軟、頭暈等。

紅杞子是《中藥藥典》的藥物，黑杞子則較多用於保健用途，中醫一般不會以黑杞子代替紅杞子作治療用途。

▼黑杞子功效（按圖了解👇👇👇）

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消化不良、胃滯腹脹慎服

杞子功效多，性質較平和，適合大部份人士食用。

▼什麼人要小心服用？（按圖了解👇👇👇）

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然而鄧醫師提醒，如過量食用杞子，會容易上火，出現喉嚨痛的症狀，建議一日最多進食20克杞子（約60-120粒）。

日常經常胃滯腹脹、消化不良、脾胃偏熱等人，不宜多食杞子。（VCG）

杞子屬保健食品，功效多，但身體出現炎症的人，例如皮膚炎、感冒發燒、出現腹瀉等問題的人，不適宜大量服用杞子。而日常經常胃滯腹脹、消化不良、脾胃偏熱等人，也不宜多食杞子。

4款杞子茶療

整體來說，杞子適宜使用室溫水，或微溫水沖泡，，建議可用50-75度水；水溫過高會破壞枸杞中的花青素。下面就為大家推介配搭不同食材的各款茶飲：

• 菊花杞子茶

功效：清熱降火、養肝明目

▼菊花杞子茶做法（按圖了解👇👇👇）

• 寧神玫瑰花杞子茶

功效：寧心安神，解鬱安眠

▼寧神杞子茶做法（按圖了解👇👇👇）:

• 紅棗桂圓杞子茶

功效：溫腎散寒、滋陰養血

▼紅棗桂圓杞子茶做法（按圖了解👇👇👇）:

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• 牛蒡枸杞茶

功效：清熱解毒、滋養肝腎

治療：口乾熱氣、咽喉不適

▼牛蒡枸杞茶做法（按圖了解👇👇👇）:

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註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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