【面色白】肺燥宜吃百合面黃脾胃差　5種面色看五臟飲食點調理？

面色蒼白就是貧血？面紅因心血管疾病？「你塊面黑過墨斗！」黑面、面紅經常被用作形容別人的情緒和心情，其實面色更可看健康狀況。中醫認為，面色可以反映五臟，即心、肝、脾、肺和腎的狀況，照照鏡看看臉色如何，再選適合你的食療和穴位調理！

常聽「望、問、聞、切」，「望」也可以看出身體端倪？註冊中醫師邱穎琳指，「望」包含了看病人的面色。由於人的氣血強弱可從面色反映出來，一般健康的面色應略帶紅潤，並有光澤。

中醫指的「望、聞、問、切」中，「望」包含了看病人的面色。（septiansimon/unsplash）

5種面色反映健康（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

邱醫師表示，面色與五行對應，五行「金、木、水、火、土」對應的五臟為「肺、肝、腎、心、脾」。而青代表肝、赤（紅）代表心、黃代表脾、白代表肺、黑代表腎，反映出五臟的功能活動及狀況。

值得注意，中醫指的五臟是以中醫概念為主，是功能性並抽象的概念，不能對應於實際的器官，例如中醫可能從脾胃醫治肝病。

面青要多吃綠色食物？（bonniekdesign/unsplash）

1. 面色青：肝失疏泄

面青青可能是肝較差，情緒憂鬱、思慮過度、緊張、久坐或缺乏運動等成因導致肝失疏泄、肝鬱。由於肝主疏泄，肝失疏泄則氣血不通，引起氣滯血瘀，因此令面色發青。邱醫師建議大家可透過進食綠色食物、按壓穴位、食療調理。

▼多吃酸味和綠色食物

肝所對應的五色是綠色，且對應酸（酸味入肝經），所以宜多吃酸味或綠色食物，例如：山楂、五味子、烏梅、綠色蔬菜（菠菜、油菜和芹菜葉）等。

▼疏肝穴位：太沖穴（按圖👇👇👇）

▼疏肝解鬱茶（按圖👇👇👇）

*養肝貼士：注意保持情緒平和、早睡、多做運動、洗澡泡暖水都可以幫助改善

2. 面色赤紅：心火旺盛

面色赤紅可能是心較差，經常心情煩躁、吃辣、煎炸、熱氣食物和熬夜等也會導致心火旺。由於心主血脈，體內有熱使心脈過盛，令面色變紅。大家可透過進食紅色食物、按壓穴位、食療調理。

▼多吃苦味和紅色食物

心血對應的五色是紅色，五味是苦，因此宜多吃紅色或苦味的食物，例如：（按圖👇👇👇）苦瓜，西瓜，苦丁茶，番茄等

▼清心火穴位：勞宮穴（按圖👇👇👇）

▼清心降火茶（按圖👇👇👇）

*貼士：建議多做運動、戒燥熱及煎炸食物

3. 面色黃：脾胃虛弱

面色黃可能是脾胃差引起，暴飲暴食、喜食生冷或油膩煎炸等食物、食無定時也會導致脾胃虛弱。脾為後天之本，是氣血生化之源，脾胃差會令氣血不足，皮膚變得萎黃且無光澤。

▼多吃味甘和黃色食物

脾胃對應的五色是黃色，甘味入脾胃，因此宜多吃黃色或味甘的食物，例如：番薯，淮山，南瓜，黑棗等。

▼補脾養胃穴位：足三里（按圖👇👇👇）

▼補脾益胃茶（按圖👇👇👇）

*貼士：注意忌吃生冷、少吃精製食物；多吃溫暖的食物、須三餐定時、食不過量

4. 面色白：肺燥

面色白或因肺較差，天氣乾燥、多吃辛辣、吸煙及熬夜也會導致肺燥。邱醫師解釋，肺為嬌臟，不耐寒熱，肺主皮毛，當肺部失養，會令皮膚變得乾燥及面色蒼白。

▼多吃白色和辛味食物

肺對應的五色是白色，辛味入肺，因此宜多吃白色和辛味（不宜太多）食物，例如：雪梨、百合、杏仁、生薑等。

▼養肺滋陰茶（按圖👇👇👇）

*貼士：注意多飲水、少飲咖啡、茶等利尿飲品。如天氣過於乾燥，可使用加濕器

5. 面色黑：腎精不足

黑面可能因腎差，先天不足、年老體衰、勞累如強力搬重物、熬夜、飲食不當（吃太多寒涼食物）、房事過勞等引起腎精不足。腎主藏精，當腎精不足或致面色黯黑，缺少光澤。

▼多吃黑色或鹹味食物

腎對應的五色是黑色，鹹味入腎，因此宜多吃黑色和鹹味（不宜太多）食物，例如：（按圖👇👇👇）

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▼補腎益精：腎俞穴（按圖👇👇👇）

▼補腎填精茶（按圖👇👇👇）

*貼士：應有充足睡眠、少吃寒涼食物、性生活適可而止及適量運動

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