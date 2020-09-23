【糖尿病】進餐前半杯豆漿降血糖？9類主食含糖量飯第5冠軍竟係..

糖尿病是香港常見的慢性疾病，即使得悉自己的糖尿水平未超標也別掉以輕心，持續血糖偏高都有機會引致糖尿病。開電視外購節目《健康原因知多D》其中一集建議了數個方法，可以從日常飲食中控制血糖值。

血糖持續維持高水平，有可能導致糖尿病。（影片截圖）

香港糖尿聯會的資料指，香港共有七十多萬人患糖尿病，即每十個當中便有一人是糖尿病患者。不要以為只有肥人才有糖尿病，瘦人也有機會「中招」。要預防糖尿病，控制好血糖非常重要。開電視外購節目《健康原因知多D》其中一集找來不同醫生分享高血糖對身體帶來的影響，以及有什麼簡單的飲食習慣幫助降血糖。

軟綿綿的米飯、很甜的蛋糕、彈牙的拉麵等，這些碳水化合物均含有大量的糖分。在食物中攝取的糖分會在腸道分解成葡萄糖，進入血液運送至全身。葡萄糖是身體活動的原動力，尤其對腦部而言是唯一的能源。這些血液中的葡萄糖就是血糖。

如果要降血糖，應控制日常飲食攝取的糖分，以及令血糖平穩地變動，而非不斷大升大降。（影片截圖）

血糖增加過量就是高血糖，持續在此狀態便有可能導致糖尿病。相反，血糖太少就是低血糖。血糖是不可以過多或過少，而負責平衡血糖的是胰島素，它是在胰臟分泌出來的荷爾蒙，是調節血糖值的主要角色。

高血糖或損害神經

高血糖的症狀不明顯，不過，如果長時間不理會，有可能會出現神經損害的情況，例如手腳前端如腳小趾或尾指出現奇怪的感覺，如麻痺、被針刺等、雙腳常抽筋、腳底會乾燥脫皮，甚至有裂痕、皮膚腫脹、受傷難痊癒，甚至失去痛或熱的感覺等。

此外，如果持續處於高血糖，可能會引致二型糖尿病，有機會出現失明、認知障礙、心肌梗塞、腦中風、腎臟問題等。

▼高血糖還會出現什麼症狀呢？（按圖了解👇👇👇）

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內科醫生森田豐指，如要降血糖，應控制日常飲食攝取的糖分，以及令血糖平穩地變動，而非不斷大升大降。因此，了解不同碳水化合物主食的含糖量非常重要，血糖高的人應減少進食含糖量特別高的碳水化合物，包括麵包和餃子皮。

▼碳水化合物主食含糖量排行榜：（按圖了解👇👇👇）

5個控制血糖值上升的飲食習慣

1. 進食前飲半杯豆漿（按圖了解👇👇👇）

營養師伊達友美指，豆漿或牛奶這類蛋白質及脂肪含量較高的飲品，可以幫助減慢糖分的吸收，喝完豆漿再吃正餐，可以幫助減慢血糖值上升的速度。選擇無糖或低糖豆漿更佳。

2. 每日攝取一湯匙醋（按圖了解👇👇👇）

進食時攝取醋的人，血糖的上升幅度較平穩。醋中的酸味成分很有益，包括醋酸和檸檬酸，有助減慢血糖值上升。只要每日攝取一湯匙就可，如加入沙律、麵食等，但不應直接飲用，有可能傷害身體黏膜組織，用作調味料，與其他食物同吃較佳。除了醋，檸檬、西柚、梅乾，皆有相同效果。

3. 吃生薑炒豬肉（按圖了解👇👇👇）

肉類中蘊含不少維他命B1，尤其是豬肉。維他命B1 有助糖分轉化為能量，是將血液中的糖分轉送到細胞中的營養素，有助控制血糖。如果想進一步提升維他命B1的代謝率，可以用蒜頭、蔥、生薑等含辛辣味的食物同吃。由於維他命B1是水溶性的，如用水煮肉類會較易流失，因此用來炒或燒較佳，例如生薑洋蔥炒豬肉。

4. 五穀類放涼吃（按圖了解👇👇👇）

五穀類放涼吃，可以幫助減慢血糖吸收，如蕎麥冷麵比蕎麥湯麵好，沾麵比拉麵好，因為它們有抗解澱粉的效果。抗解澱粉是指米飯、麵類和蕃薯這些含有大量澱粉的碳水化合物，如果經過加熱再放涼的狀態，會產生一種特殊的變化，難以給腸胃吸收，所以糖分消化亦會減慢，幫助抑制血糖值上升。

5. 計算適當飯量（按圖了解👇👇👇）

很多人都喜歡吃飯，容易不小心多吃了飯，其實，改變飯碗的大小及裝飯方法已有很大分別，例如平日用大碗可以轉用細碗，裝飯時不要壓實等。外出吃飯時，也要記住適當的份量。

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