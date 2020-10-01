【脂肪肝】減脂防惡化12種護肝食物　攝取奧米加3魚以外仲有合桃

俗話說藥補不如食補，改善脂肪肝的最好方式，就是吃對食物！適合脂肪肝病人的飲食，簡單來說，就是得包含大量的蔬果、高纖食物，例如豆類、全穀類食物，並且維持少糖、少鹽的原則，避免食用過多反式脂肪、精緻醣類，以及飽和脂肪，另外，也請遠離酒精。 文：Amy Yang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼12種適合脂肪肝病人吃的食物（按圖了解👇👇👇）

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1. 綠色蔬菜

經動物實驗證實，西蘭花可以有助於減少肝臟脂肪的堆積，而菠菜、抱子甘藍、羽衣甘藍等綠色蔬菜也有助於維持良好身形。

2. 橄欖油

如果想從植物中補充Omega-3脂肪酸，那麼橄欖油就是您的好選擇。相較於人造牛油、動物性牛油、酥油等等，橄欖油是更健康、更適合烹飪用的油，它有助於降低肝酵素，並且讓您維持健康標準的體重。

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3. 大蒜

有些人可能無法習慣大蒜強烈的氣味，不過一旦習慣後，就會發現其實大蒜很適合提味，能為美味的料理畫龍點睛。更重要的是，研究證實大蒜粉有助於脂肪肝患者減重、減脂。從今天起，就擁抱大蒜，讓它成為您的配料首選吧！

4. 豆腐

美國伊利諾大學 （University of Illinois）的動物研究發現，豆類食物的蛋白質有助於減少肝臟脂肪堆積，而且豆腐熱量低、富含蛋白質，是相當健康的食物。但是，不管是多健康的食物，還是得適量的攝取，任何食物攝取過量，都會對身體造成負擔。

5. 葵花籽

葵花籽富含具抗氧化功效的維他命E，有益於保護肝臟。如果您今天在辦公室嘴饞了，不妨讓葵花籽成為代替珍珠奶茶的辦公室點心吧！

6. 綠茶

雖然目前相關的研究證據仍不夠多，不足以證明綠茶確實有助於治療或預防脂肪肝，不過從統計數據可以發現，綠茶可能可以干擾脂肪的吸收，所以現在有愈來愈多探討綠茶功效的研究，研究綠茶是否能進一步的阻礙肝臟儲存脂肪，並且是否真的能改善腎臟功能。

7. 咖啡

適量的咖啡因能有效減少肝臟異常分泌酵素，研究顯示，脂肪肝患者如果有喝咖啡的習慣，肝臟受損的程度會小於不喝咖啡的患者。

8. 魚肉

三文魚、沙甸魚、吞拿魚、鱒魚等多脂魚類富含Omega-3不飽和脂肪酸，不只能夠抗發炎，也有助於降低脂肪肝指數。

三文魚、沙甸魚、吞拿魚、鱒魚等多脂魚類富含Omega-3不飽和脂肪酸，不只能夠抗發炎，也有助於降低脂肪肝指數。（Caroline Attwood/Unsplash）

9. 麥片

您需要補充活力與能量嗎？全穀類食物中的碳水化合物是您的最佳選擇。高纖的全穀類食物，例如：麥片，可以帶給您飽足感，讓您活力滿滿的同時，也能維持健康標準的體重。

10. 核桃

雖說吃魚油可以補充Omega-3脂肪酸，但有些人就是沒辦法接受魚油膠囊的味道。如果您也同是天涯共苦人的話，那麼美味又富含Omega-3脂肪酸的核桃就是最好的替代方案了。研究顯示，患者食用核桃後，肝臟功能顯著地改善。

11. 牛油果

牛油果富含了健康的天然油脂，而牛油果中的化學成分不只能降低肝功能之損壞，豐富的纖維質對於體重控管也相當有幫助。

12. 牛奶或其他低脂乳製品

研究人員針對乳清蛋白之功效進行研究，發現乳清蛋白可能可以讓肝臟功能不繼續惡化。所以即使您不喜好乳製品，為了您的健康，或許還是可以嘗試看看。畢竟，乳製品也能夠提供我們，日常所需要的蛋白質，所以不妨每天一杯牛奶，讓您愈喝愈健康吧！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：護肝減脂！這12種食物擊退脂肪肝】