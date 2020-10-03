【骨刺】翹腳玩電話年輕也中招！4個簡單動作操肌減刺痛淺蹲都得

骨刺有機會引起腰痠背痛，例如「坐骨神經痛」便可能由骨刺擠壓到神經線引起。此外，肩頸、膝關節及足跟亦常生骨刺，到底生骨刺是否一定要開刀？骨刺屬於骨質增生，當關節退化或勞損，便容易生骨刺。如果骨刺擠壓到神經線就會引起痛楚、麻痺等不適，究竟骨刺是否年紀大的人才有？不做手術又有什麼方法紓緩？

骨刺最常出現的部位是膝關節、頸椎、腰椎和足跟。（pixabay）

骨刺是什麼？

骨刺是指骨頭長出來的突出物，是骨質增生，屬於正常的關節退化，在任何關節都有可能出現。中大醫學院矯形外科及創傷學系臨床助理教授凌家健醫生指出，最常出現骨刺的部位是活動量較大的地方，如膝關節、腰椎、頸椎及足跟。在X光片上，骨刺會呈現出針刺的形狀。

▼骨刺常出現身體４個部位（按圖了解👇👇👇） ：

骨刺年輕化?

骨刺不是老人家專利，年紀大的人因為關節開始退化或有關節炎跡象，所以較容易有骨刺。另外，有強直性脊椎炎的人士亦易有骨刺。而骨刺近年亦有年輕化跡象，以下3個高危習慣較易令關節勞損、提早退化而生骨刺。

▼３個壞習慣令關節提早退化（按圖了解👇👇👇） ：

凌家健醫生指，如果身體有足夠的肌肉力量，支撐和穩定關節，減輕關節負荷，都能令關節退化的速度減慢，減低出現骨刺的機會。

骨刺５大疑問

Q1. 骨刺成因？

骨刺，是骨頭老化的一種現象。當骨頭旁邊的軟骨或韌帶因為長期的壓力或損傷，就會慢慢磨損和失去彈性。骨頭缺乏了保護，就會出現退化，出現骨質增生，即是生骨刺。

▼以下8類人士較容易長骨刺。（按圖了解👇👇👇） ：

+ 3 + 3 + 3

年紀大身體退化自然會生骨刺，而當關節長期負重、活動量過大，都會令關節勞損而易生骨刺。此外，而身體缺鈣亦會增加生骨刺機會，因為人體會把骨頭裡的鈣釋放到血液中，使血液的鈣含量達到正常水平，當血液中的鈣增高，就會刺激人體成骨，亦會形成骨刺。

Q2. 骨刺一定會痛？

要視乎骨刺的位置。骨刺本身並不會引起痛楚，但如果擠壓到鄰近的神經線、血管或軟組織，就可能引起痛楚，使關節活動幅度減少。例如「坐骨神經痛」，便是由腰椎的骨刺所引起。

▼骨刺引起的常見症狀大致有３種（了解按圖👇👇👇） ：

1. 關節僵硬：因骨刺增生可能會降低關節的活動度，關節會變得較僵硬。

2. 肌肉萎縮、痠麻：如果骨刺增生部位，周圍有神經線的話，神經有可能受擠壓，導致痠麻無力或肌肉萎縮等症狀。

3. 疼痛：骨刺增生的原因是因為軟骨受損，也可能出現疼痛反應。

Q3. 骨刺一定要開刀？

要視乎骨刺的嚴重性。如果骨刺引起長時間的疼痛或腫脹，而休息和做物理治療都沒有改善，就可能要開刀做手術。又或是骨刺已經擠壓到神經線，引起肌肉萎縮、肌肉無力、大小便受影響，都需要開刀切除骨刺。不過大部分人長骨刺都不需要開刀做手術。

Q4. 骨刺能靠做運動紓緩？

當骨刺沒有引起關節發炎，可以做一些加強大腿、臀部的肌力訓練及拉筋運動，減輕關節負荷。而游泳、踏腳踏車、步行，或是輕度帶氧運動，都可以充分活動關節和鍛鍊大腿肌力。

如果生骨刺而又出現症狀，例如腰痛、手麻痺，才需要治療。患者可以接受物理治療，以熱敷、超聲波等方法，增加局部組織血液循環，改善肌肉缺血情況。

Q5. 骨刺能食藥治療嗎？

骨刺並不會因為吃藥或打針而消失，要消除骨刺，只有開刀切除骨刺這個方法。但是並非所有骨刺都會產生不適，所以生骨刺不一定要治療。

相關文章：【腰痛】起床、刷牙姿勢一直都係錯？教你5個正確姿勢防腰痛

+ 6 + 6 + 6

３招紓緩骨刺痛

凌家健醫生提醒患者，日常需避免骨刺患處關節過度受壓，要定期活動關節，亦可熱敷患處，促進血液循環，都有紓緩痛楚的效果。

▼３招紓緩骨刺痛（按圖了解👇👇👇） ：

▼以下的動作有助訓練肌力，簡單在家都可以做（按圖👇👇👇） ：

+ 16 + 16 + 16

患者每天可做2至3組，加強核心肌肉、臀肌及大腿肌肉力量，持之以恆，就能改善骨刺引起的疼痛不適。患者日常亦要從生活入手糾正錯誤的姿勢，並適量運動，減少受傷；適當補鈣和均衡飲食，幫助骨質正常代謝，降低出現骨刺的機會。

中大醫學院矯形外科及創傷學系臨床助理教授凌家健醫生（受訪者提供）

相關文章：【腰痛】椎間盤突出因長期趴睡蹺腳引致？點企點坐防腰痛6大須知