癌症｜日醫生用4種蔬菜熬成抗癌湯　植化素助身體清除過多自由基

在二十世紀，人類最需要面對的疾病，絕對有「癌症」在內。而癌症雖然有些是來自基因遺傳，或是環境影響，但很大一部分其實是因為生活飲食習慣不良而造成。 而專精於消化內科、腸胃研究的日本醫師高橋弘，曾經在哈佛醫學院做研究，在多年的研究跟看診經驗中也歸納出一套「抗癌蔬菜湯」，用4種蔬菜熬湯，藉由這些蔬菜中不同的「植化素」搭配使用，來幫助調理體質。

▼什麼是植化素？（按圖了解👇👇👇）

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植化素

蔬菜與水果除了大家熟知的維他命、礦物質及纖維質外，還有數千種不同的天然化合物，稱為植化素（phytochemicals）。

植化素是植物生長的必要元素，也是植物的天然色素、天然氣味的來源，同時也提供植物自我保護的功能，能抵抗昆蟲、細菌、真菌、病毒的感染，或是避免紫外線、輻射線、空氣及土壤污染、化學藥物等傷害。

所以對人類而言，多吃植化素，也可以讓不同的植化素在體內進行作用，清除容易致癌的自由基、活化免疫細胞，幫助身體正常運作，也能解毒、抗癌、預防慢性疾病等；這也是為什麼要多吃蔬果的一個好處之一。

「椰菜」、「紅蘿蔔」、「洋蔥」、「南瓜」熬成「抗癌蔬菜湯」

高橋弘在《哈佛醫師的常備抗癌湯》中提到，這4種蔬菜剛好配合4種不同的顏色，也是常見的蔬菜，幾乎一整年都買得到，準備起來也很方便。

有些人可能會習慣要生吃，但其實要確實補充植化素，最好要熟食，還要加點油來拌炒，吸收率才會高；在不想攝取過多油脂的情況下，熬成湯不只可以獲得足夠的植化素，也容易有飽足感，是很好的選擇。

▼4種蔬菜營養價值（按圖了解👇👇👇）

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椰菜

椰菜（又稱高麗菜）是十字花科的蔬菜，含有大量「吲哚-3-甲醇」的植化素，能防止腸道發炎跟大腸癌；因為「吲哚-3-甲醇」在經過消化系統時，會被胃酸分解，會導致腸壁細胞不斷新陳代謝，讓每天因為糞便跟菌叢而舊的、受損的細胞可以盡快代謝掉，保持大腸健康。

也因為可以讓不健康的細胞代謝掉，所以可以預防癌細胞的產生，同時大量的纖維素，還可以幫助清除腸道的壞菌，增強免疫力，是很好的食物。

紅蘿蔔

紅蘿蔔最知名的就是「β-胡蘿蔔素」，是超強抗氧化力的植化素，在研究中也發現，對於不抽煙的人來說，β-胡蘿蔔素可以幫助降低肺癌的風險，甚至是檢測雌激素陰性的乳癌。

而β-胡蘿蔔素也可以轉化成維他命A，幫助強化皮膚、黏膜的免疫力，減少傷口惡化、長痘痘、黑斑等問題，幫助減少皮膚癌、口腔癌的風險。

紅蘿蔔最知名的就是「β-胡蘿蔔素」，是超強抗氧化力的植化素。（Louis Hansel @shotsoflouis/Unsplash）

洋蔥

洋蔥中含有「槲皮素」，除了抗氧化作用之外，根據美國癌症研究所的研究顯示，可以抑制發炎反應、細胞損傷，同時抑制DNA產生損傷，避免癌細胞的出現，不但改善免疫系統，並降低罹患癌症的風險，甚至出現癌細胞之後，還能誘導自然死亡（細胞凋亡）。

當然對於得了癌症的人來說，單靠喝洋蔥湯也沒辦法對抗癌症，但日常保養預防，也能幫助身體強健，恢復速度可以快一些。

南瓜

南瓜中含有的植化素也是「β-胡蘿蔔素」 ，而更好的是，南瓜還含有完整的維他命A、C、E，都能幫助清除會造成癌症的自由基，是非常好的抗氧化食物。除了果肉之外，種子和皮的維他命含量更高，尤其是南瓜子，還含有「鋅」，能幫助修復破損的黏膜、皮膚，改善疲勞、增強體力，也能有精力去對付感染或癌症。

高橋弘認為，只要把這些蔬菜熬成一鍋濃湯，可以冰在冷凍庫裡，每天早餐、晚餐前喝一碗，幾個月後就能幫助調整體質。曾經有個病人的肝功能指數GTP飆到250，正常值是50，結果堅持喝湯之後，幾個月將肝指數降回30，原本困擾的脂肪肝也消失了。

植化素有「自由基的清道夫」之稱，人體的種種免疫功能、營養補給隨年齡增長而下降，須加以補充，才能維持年輕時功能，所以植化素又有「青春之泉」之稱，多吃蔬菜水果，才能讓自己的身體維持在健康狀態。