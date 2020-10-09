【暴肥】減極唔瘦可能有病或更年期！子宮癌抑鬱8原因留意甲狀腺

體重突然增加、變肥是不少女性的惡夢。如果你已嘗試調節飲食習慣，增加運動量等方式，體重依然沒下降，甚至愈來愈重，那便可能是有其他健康問題，例如甲狀腺功能低下、多囊性卵巢症候群，甚至卵巢或子宮腫瘤等疾病。

如果你突然變肥，便要好好了解一下身體是否有某些潛在疾病或問題。（資料圖片）

暴肥成因

▼8個體重突然增加的成因（按圖了解👇👇👇）

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1. 甲狀腺功能低下（甲減）

甲狀腺功能低下（甲減），即甲狀腺功能不足，是指甲狀腺激素分泌太少，使代謝功能減慢，是難以察覺的疾病。除了體重增加外，患者還會出現皮膚乾燥、怕冷、便秘、水腫、體溫較正常低、經常感到乏力和疲勞等症狀。病情嚴重可致心包積水、心跳過慢和高血壓，影響血液循環，女性患者生育能力可能會受影響。

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2. 多囊性卵巢症候群（PCOS）

多囊性卵巢症的成因不明，一般認為是體內黃體素分泌失衡導致，每10個生育齡婦女中就有一個有機會患多囊性卵巢症候群。這種疾病擾亂了人體使用胰島素的方式，胰島素是負責將碳水化合物轉化為能量的激素，當身體出現胰島素阻抗，糖和澱粉會以脂肪的形式儲存而不是轉化為燃料，因此會導致體重增加。

除了肥胖外，多囊性卵巢症候群患者亦會出現月經不調或是無月經、男性荷爾蒙過多症，有多毛、容易長青春痘、聲音低沉等症狀。

用於抑鬱症和躁鬱症的藥物，通常會導致體重增加。（Unsplash／canweallgo）

3. 抗抑鬱藥物

暴肥也可能是精神科藥物所致，尤其是用於抑鬱症和躁鬱症的藥物，它們可以降低抑鬱症症狀，但同時增加了進食慾望，令體重增加。此外，服用降血壓藥物及胰島素的副作用也可能導致肥胖。

4. 卵巢或子宮腫瘤

卵巢或子宮腫瘤也有機會導致肥胖，它們位處於骨盆區域，會像多餘脂肪那樣使腹部擴張。除體重增加外，卵巢或子宮腫瘤的症狀還包括腰背痛、陰道流血、性交疼痛和便秘。

5. 更年期

更年期荷爾蒙會出現變化，有機會令你腹部、臀部和大腿的脂肪增加。此外，肌肉通常隨年齡而減少，減慢身體消耗卡路里的速度。

6. 庫興氏症候群（Cushing's syndrome）

庫興氏症候群是因血液中腎上腺皮質醇（壓力荷爾蒙）過高所造成。長期服用類固醇、大腦垂體腺腫瘤都可能會引起這種疾病，除了體重增加外，亦會出現妊娠紋變色、痤瘡和皮膚變脆弱等症狀。

此外，有些健康問題雖然不會直接致肥，但容易導致暴飲暴食，體重便會在短時間內上升，包括抑鬱、焦慮以及睡眠不足。

7. 抑鬱和焦慮

焦慮或悲傷的時候，不少人都會無意識地透過咀嚼來應對負面情緒，久而久之可能令暴飲暴食成為一種常規的應對機制。此外，抑鬱和焦慮會導致疲勞、易怒和注意力不集中，令你沒有動力做運動。在這個情況下，體重也可能很快增加。

8. 睡眠不足

睡眠不足會干擾飢餓調節激素，生長激素釋放肽（一種告訴身體該吃飯的激素）的水平在晚上增加，同時，代表飽腹感的激素瘦素可能會下降，因此令你食慾大增。

睡眠不足也會影響決策。假設你可以選擇吃香蕉或薯片。當你疲累時，會變得更衝動，誘使你進食不健康的食物。