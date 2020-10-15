【白髮成因】兩鬢白肝火盛長前額脾胃差　敲膽經3貼士食蝦長黑髮

年紀明明還不大，但卻有滿頭白髮。雖然過了一定年紀，產生白髮是自然的生理現象。但現在因為壓力和飲食作息的不正常，白髮提早悄悄地出現在年輕人的頭上。中醫講：「髮乃血之末」，是指人體營養供應不足就會產生白髮。那到底長白頭髮的原因是什麼？透過白頭髮長的位置，能看出體內哪個地方出了問題。

▼從白髮部位看身體狀況（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 鬢角白髮 – 肝膽血不足

兩鬢，即耳旁的部位，主要跟膽有關。由於肝膽互為表裡，所以跟肝也有關係，肝主藏血，所以兩鬢長白髮主要因為血不足。兩鬢對應的臟腑反射區是肝膽，肝膽火偏盛的人或者脾氣暴躁或者愛生悶氣，常伴有口乾、口苦、舌燥，眼睛酸澀等，這是由肝膽火旺引起，進而致使脾胃受傷。

建議方法：補血的同時也要注意補氣，如吃點紅棗健脾補氣，或喝點小米粥。

2. 前額白髮 – 脾胃失調

前額屬於陽明經，而陽明經主要跟脾胃有關。調理好胃對預防前額白髮大有幫助。通常胃不好的人常有腹脹、腹痛、四肢冰冷症狀，有些會伴有口臭、食慾過旺或四肢浮腫症狀。

建議方法：陽明經主氣血，所以注意不要熬夜，以免傷氣傷血。年輕人氣血旺盛，熬夜後很快就能恢復，但年紀到了三四十歲，熬夜就很難恢復，白天補眠都比不上晚上早睡一小時。

敲膽經順氣血長黑髮（Heho健康授權使用）

3. 頭頂、後腦杓白髮 – 腎氣不足

頭頂是督脈、任脈經過的地方，任督二脈跟腎關係最密切。頭頂長白髮，多由於腎氣不足。

後腦勺對應的是膀胱，膀胱虛弱的患者常伴有頻尿或尿失禁、小便不暢等症狀。膀胱的排尿功能和腎臟的好壞有密切關係。

建議方法：平時多吃一些黑芝麻、黑木耳、黑米、黑豆等黑色食物；核桃、韭菜、蝦、羊腰等也可以起到補腎養腎的作用；睡眠養腎，充足的睡眠對於氣血的生化、腎精的保養起著重要作用。

除了針對症狀去改善，從中醫的經驗而言，當臟器功能不佳時，刺激其相關的經絡，可以強化經絡的機能。「腎氣不足、氣血虛」很容易長白髮。敲膽經可以促進膽汁分泌、活絡氣血，提高人體對營養的吸收能力，為人體的造血系統提供充足的養分。

敲膽經方式

1. 握拳以手指關節輕敲 2. 以每秒2下的節奏敲打 3. 順著敲打「環跳穴」→「風市穴」→「中瀆穴」→ 「膝陽關穴」，每天敲左右腿各50回。

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