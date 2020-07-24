【每日3分鐘】拍大髀敲膽經治腰痛去水腫6大好處　早或晚最有效？

你有否受偏頭痛、腳痛、胸痛、腰痛、面色暗淡困擾？這些可能是肝膽經絡不通引致！中醫認為肝膽經絡對五臟六腑十分重要，簡單一套動作「敲膽經」，敲打或按大小腿可紓緩肝膽經絡不通的不適，更助減肥（特別是大、小腿）、去水腫和美容。不妨學習如何「敲膽經」、什麼時候敲才最有效！ 撰文：註冊中醫師羅光輝

敲膽經，逐漸成為近日熱門的中醫養生保健運動，更有瘦身美容之效。但你對敲膽經仍然感到陌生？為什麼要敲？膽是消化系統一部分如何敲？與養生美容又有何關係？

首先，向大家釐清中醫理論中「膽」的概念。中醫所指的膽和西醫大致相同，都是負責貯存和分泌膽汁，促進食物的消化和吸收。不同在於，西醫認為膽非必要的器官，在人體患病時，可以被切除；但中醫眼中，膽卻尤為重要。

除了運動外，敲膽經亦有助瘦腿！（jonathanborba/unsplash）

肝和膽互相影響

肝的作用：調暢氣機、調暢情志、促進脾胃消化功能等

膽汁：為肝的精氣所生

「肝」與「膽」互為表裡，肝會影響膽汁的分泌，當肝鬱氣滯時，膽的功能必然受影響。

肝膽運行不良 影響五臟六腑

肝膽功能正常運作，不僅生理，更與心理健康息息相關。另外，《黃帝內經》提到「膽者，中正之官，決斷出焉。」這由抽象層面講述「膽」影響人的決斷能力和勇氣，甚至有指五臟六腑的正常運行皆有賴於膽氣的升發。

什麼是「膽經」？

敲膽經的重點位置（01製圖）

人體有一套聯絡、運輸和傳導的系統，名為「經絡」，其中十二經脈是這個系統的主幹，分別有手太陰肺經、手少陰心經、足陽明胃經、足少陽膽經等，所謂「敲膽經」就是針對足少陽膽經。

十二經脈都很重要，適當刺激經脈會有相應保健作用，但為什麼要強調膽經的鍛煉？膽經位於人體外側，是人體最長的一條經脈，起於外眼角的瞳子髎穴（眼睛外側），直至足竅陰穴（第4腳趾末節外側），合共44個穴位，身體兩側各一條，名副其實「從頭到腳」！

膽經不通易偏頭痛、腿外側痛

如此重要的經脈，很易因不良情緒、壓力、思慮過多導致肝鬱氣滯，從而連累膽經運行不暢，樞機不利，百病叢生。看看肝膽經絡不通的表現：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

敲膽經改善脾胃、助瘦身？

敲膽經可振奮膽經的氣血，刺激膽汁的分泌，有以下好處：（按圖）

+ 3 + 2

敲膽經教學

敲膽經是每個人都可以做的保健法，究竟如何操作呢？坊間的做法很多，令人莫衷一是。筆者認為不論何種方法，只要對經絡作出適當力度的刺激，持之以恆，足以奏效。

忌：大力拍打、捶打至皮膚疼痛甚至淤青

有人誤以為蠻力敲打所致的局部淤青是體內瘀滯之血向體外排出，為「排毒」的良好反應，但事實上，不論身體哪個部位，強力碰撞都會導致皮下血管壁及肌肉組織受損，血液滲出血管外，這只屬於跌打損傷，對身體有害無益。

常規做法（只敲打大腿外側，即膽經位置）：

+ 4 + 3 + 2

美容去水腫的改良版做法（同時撫按脾經和膽經）：

上述為常規做法，對不熟悉穴位的人似乎有點為難，筆者現提供一個更簡易的方法，不必強記穴位準確位置：（按圖）

+ 2

此方法同時刺激脾經（位於大小腿內側的另一條重要經脈），脾經上有血海穴、陰陵泉穴、三陰交穴等重要穴位，具健脾化濕、調經養血的功效，堅持按摩有美容減肥的作用。尤其對於長期坐在辦公室的一族，堅持此法可以改善下肢血液循環，改善腿形，避免靜脈曲張、水腫等。

提醒一：坐骨神經痛患者 可另外再撫按環跳穴

由於簡易版做法起點始於大腿內側，跳過臀部的環跳穴，所以坐骨神經痛患者可額外撫按環跳穴，以紓緩坐骨神經痛。

環跳穴（01製圖）

提醒二：疼痛部位需加按

一般來說，按到感到疼痛的部位就需特定加按，因中醫在按摩經絡時有個說法叫「以痛為腧」，亦即疼痛的部位就是需要按摩的穴位。

在2個時段敲膽經可增強效果。（nkuutz/unsplash）

上午和下午敲膽經 增強效果

敲膽經的次數不限，建議一天1至2次。而膽經循行時間為晚上11至1點，肝經為凌晨1至3點，理論上此時間敲膽經最有效。但此時一般為睡眠時間，所以可選剛起床後敲膽經，有改善血液循環的作用；又或在陰陽對應的時間，即早上的11至1點和下午1至3點敲膽經，效果也可增強。

按後可泡腳 提升新陳代謝

敲膽經後可浸熱水浴、或熱水泡腳15至20分鐘，直至水溫漸涼，有助提升新陳代謝循環。另外，敲膽經後宜穿長褲和長裙，以避風保暖。

註冊中醫師羅光輝（撰稿人授權提供）

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