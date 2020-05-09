【白髮成因】40歲前白髮或肝腎功能不全！5招護髮吃黑用梳有秘技

白髮、不是中老年人專有，現在愈來愈多年輕人長白髮。註冊中醫師朱穎詩撰文指白髮反映肝脾腎功能不全，心情鬱悶、經常熬夜、壓力大和飲食不均衡是常見成因，為此她提出食療及頭皮按摩法，有助改善白髮情況！ 撰文：註冊中醫師朱穎詩

「醫師，為甚麼我未到中年，便已經開始長白頭髮？」一名年輕的女求診時問道。如果這並非家族遺傳性，中醫認為這是身體發出的健康警訊。

中醫認為頭髮變白和人體的肝腎功能有密切關係。（yulokchan/unsplash）

40歲前現白髮要當心

中醫認為頭髮變白和人體的肝腎功能有密切關係，「腎藏精，其華在髮」、「肝藏血，髮為血之餘」，不論男女，踏入40至50歲後，腎精會逐漸衰退，表現在頭髮上，便是頭髮顏色會漸漸轉白，這是正常的生理現象，但如果在40歲之前已出現白髮，甚至異常掉髮，便不得不注意。

捱夜、心情鬱悶可致

了解生白髮的成因：（按圖）

原因一：肝腎功能不全

香港人都市壓力大，長期睡眠不足、經常熬夜、工作壓力大、飲食不均衡也是年青人長白髮的常見原因。壓力大、心情鬱悶容易「傷肝」，肝氣鬱結，肝血無法順利循環到頭部，或是長期睡眠不足、睡眠品質不好，令腎精流失，都會令頭髮變白。

原因二：營養不足

另外，人體進食後需要經過脾胃消化吸收及運送養分，才能變成營養供給頭髮，所以當脾胃功能下降，營養不足，亦會影響頭髮健康。

日常的頭髮護理十分重要，吃對食物助改善白髮！（ericklarregui/unsplash）

養肝補腎治白髮

中醫主要是透過補血和補肝腎治療白髮，令頭髮恢復茂密和有光澤。中醫師會跟據個人體質，處方何首烏、女貞子、菟絲子、熟地、側栢葉等中藥以養肝血和補腎精。另外亦會以針灸、外洗藥等配合治療，如大家有任何疑問，建議諮詢相關的註冊中醫師。

（一）黑色食物養黑髮

中醫認為腎主「黑」，部分黑色食物能補益腎精，所以建議白髮人士日常飲食能加入黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹等。

2個食療助改善

1. 何首烏烏骨雞湯（4人分量）

2. 芝麻糊（2 人分量）

+ 2

（二）按摩頭皮

除了食療外，頭皮按摩可促進頭部氣血循環，刺激頭髮生長。

1. 指頭按摩

+ 2

2. 木梳往後梳頭

除了用雙手的指頭按摩，我們平常也可使用木梳，從前額往後梳頭。不但可以整理髮絲，又可以藉著梳理的動作用木梳按摩頭皮，刺激頭部的氣血循環，預防白髮。

預防白髮小貼士

不想滿佈白髮？在此建議大家平常要（ 三）多做運動、（ 四）保持充足睡眠、（ 五）注意均衡飲食。只要身體各個臟腑功能正常，頭髮自然會烏黑亮麗，遠離白髮的煩惱。

註冊中醫師朱穎詩（撰稿人授權提供）

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