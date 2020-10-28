【雪梨水】潤肺化痰止咳常捱夜最啱　伴魚生傷胃3款食療經痛不宜

秋冬乾燥，皮膚和喉嚨等身體各處開始乾燥無比，滋潤的雪梨最適合秋冬食用。原隻雪梨外，製作雪梨水滋潤又方便，更可搭配不同食材，發揮不同功效。不過，飲用雪梨水有什麼需要注意？什麼時候或人士要慎服？

雪梨有清熱止咳、滋陰潤肺的功效。（David Fartek/unsplash）

雪梨功效潤肺化痰

註冊中醫師邱穎琳指雪梨是白色食物，具有養肺的功效，更可化痰止咳，十分適合在秋天紓緩「秋燥」。

▼雪梨功效（按圖👇👇👇）：

▼秋燥可能引起的不適：（按圖了解👇👇👇）

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脾胃虛寒、經痛的人士要慎飲雪梨水。（VCG）

腸胃虛寒要少飲

雪梨水可否空腹飲用？邱醫師指早、午、晚皆宜飲雪梨水，空腹、飽腹或睡前也可飲。不過腸胃虛寒的人則建議少飲，如飲用也需飽腹後飲。由於雪梨水偏寒涼，飲用後可能會加重腸胃虛寒，出現胃痛、胃脹或腹瀉等。

腸胃虛寒人士的表現：

吃寒涼食物後易胃痛、舌苔白厚、食慾下降、面色萎黃、四肢冰冷、怕冷、腹脹、腹痛或泄瀉等

其他不宜飲用雪梨水的人士：

1. 有經痛的女性，經痛加重

2. 經前3天或月經中的女性，經期中可引起月經量增多

3. 正患感冒，雪梨水可令風寒惡化

飲用原隻雪梨或雪梨水時，要避免同時進食燥熱或寒涼食物！（oriento/unsplash）

雪梨水避免配搭什麼食物？

不少人會一邊飲雪梨水，一邊進餐，或搭配其他食材製作。可是，邱醫師提醒，飲用雪梨水或製作時應盡量避免搭配燥熱或其他寒涼食物。

燥熱食物：影響雪梨水功效

燥熱食物包括辛辣、煎炸或咖啡等。

寒涼食物：傷胃

雪梨水屬寒涼之物，如同時進食其他寒涼食物（例如豆腐、魚生或苦瓜等）會加重寒上加寒，可能對脾胃造成損傷。

製作雪梨水一定要用「雪梨」嗎？（資料圖片）

如何選擇雪梨？

香港的梨來自不同地方，品種眾多，而價錢也有所差別，那麼製作雪梨水一定要用「雪梨」嗎？應選擇什麼品種的梨？邱醫師指所有梨的功效相若，但經濟考慮上，煲雪梨水也可選較便宜的鴨梨代替。

▼不同品種的梨有什麼分別？（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

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3款雪梨食療

▼1. 雪梨水（按圖了解👇👇👇）

▼2. 雪梨木瓜湯（按圖了解👇👇👇）

▼3. 雪梨蘋果湯（按圖了解👇👇👇）

上述食療僅供參考，飲用前最好先諮詢中醫師意見，如有不適應盡快求診！

註冊中醫師邱穎琳（受訪者授權提供）

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