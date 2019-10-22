【秋季養生】乾燥天氣多吃梨　煲湯燉煮哪款最好？（附食譜）

俗語有云：「一粒荔枝三把火，日吃斤梨不為多」，看來大家都認為梨是一種有益健康，多吃也不為過的食物。梨的味道清甜，口感爽脆，而且多汁味美，十分適合在乾燥的秋冬季進食。而且梨亦是香港常見的水果，它們均來自不同產地，當中的品種也有所不同，價錢也有所差別，原來不同的梨，吃法也有不同，有些適宜煲湯，有些方便燉煮，有些直接吃最清甜。有時候筆者去郊遊遠足，都會準備一些梨吃，比多帶一份三文治更好呢！

常吃的5大品種品種梨

香港的梨來自不同地方，品種亦有很多，筆者整理了一些大家常見的品種，不知道你們有沒有吃過呢？不同產地的梨在味道上又有甚麼分別呢？請按下圖：



梨的好處

相信大家對梨的好處都略知一二，主要都是滋潤養燥，清甜解渴，但其實梨還有其他益處，有助身體健康。

1．促進腸道健康

香港人經常外出用膳，每餐都少肉多菜，沒有攝取足夠的纖維，容易有便秘問題。根據衞生防護中心的研究，一個中型尺寸（約178克）的梨大概有5.5克的膳食纖維含量。而一個成年男子一天則需要吸收38克的膳食纖維，梨可以說是高纖水果之一。但要注意的是，由於果皮含有最多的纖維，若把果皮除去，當中的膳食纖維也會大減。

請按下圖看梨還有什麼其他好處：

容易加入日常飲食中

除了不同的維生素和營養外，筆者最推介吃梨的原因是因為它容易買，容易找，而且容易加入日常飲食中。為了保持跟上城市急速的步伐，都市人很多時都吃得很不健康，當想製作一些健康食品時又會因為時間和能力所限而卻步。但梨除了可以直接當生果吃之外，亦可以製作成不同的簡單健康菜餚，例如湯水、沙律等，為養成良好飲食習慣跨出第一步。

以梨入饌

看了那麼多關於梨的資訊，那梨可以怎樣吃呢？如果每次都只當水果吃，相信連筆者自己也會生厭。但其實梨還有很多的做法，例如甜品、湯水等。而最近的天氣開始變得乾燥，筆者整理了一些以梨入饌的食譜，大家都不妨在周末嘗試一下這些簡單易做的食譜吧！

【秋天健康湯水食譜】沙參玉竹雪梨湯 特別適合乾燥肌潤膚潤燥

此秋季湯水可潤膚、潤燥，在乾燥的秋天飲用就最好不過。而且這款素湯沒有加入任何肉類，不但適合素食人士，對於怕傳統老火湯肥膩的人，也十分合適。

沙參玉竹雪梨湯食譜

【健康湯水食譜】蓮子百合雪梨湯 滋潤口乾防聲沙

另一款素食湯水，百合配雪梨一起更有清肺熱、養肺滋陰的功效，可以滋潤喉嚨，改善口乾、聲沙等問題。

蓮子百合雪梨湯食譜

【秋燥吃梨】冰糖燉梨潤肺養聲 宜飯後吃一周最多2個

除了湯水，在中式甜品中加入梨亦是一種常見做法，冰糖燉梨便是其中一種。

冰糖燉梨養胃滋潤。（istock）

冰糖燉梨食譜（2至3人分量） 材料： 梨2個（建議使用雪梨或水晶梨），香茅1條，参片3-4片，冰糖10克 做法： 切下梨的蒂部，挖去梨心，稍切香茅。把所有東西放入燉盅，大火蒸20-30分鐘。

從中醫角度看，梨子屬於性質偏寒，若過量進食會造成腹瀉。而黃子芩營養師則建議體質寒涼的人士一天不應食用超過三份之二或四分之三的梨子。詳文請見：【秋冬進補】營養師眼中4大抗衰老食物 其中一種「天然抗生素」

資料來源：MedicalNewsToday、衞生防護中心