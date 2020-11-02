【枕頭含菌】1周唔洗比馬桶多17,000倍！防菌6招幾天要換枕頭袋？

你每天身體會掉落近5億個皮膚細胞。尤其當你在床上滾來滾去時，許多皮膚上的皮屑也會脫落在床上的枕頭套、被單，還有你抱著親愛的抱枕睡覺時，上面也不知道留下了你半夜時流下的口水呢。所有這些死細胞堆積在你的床單上，引來了一堆的微生物，和你天天共枕眠了⋯⋯ 撰文：黃軒（台灣註冊醫師）

▼和你共枕眠的竟然是這些微生物？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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塵蟎

微小的塵蟎喜歡以你的皮屑細胞為食。這些小動物和其糞便，會引發過敏、哮喘、甚至瘙癢性濕疹。

依據台灣國民健康署2013年國民健康訪問調查，針對2808位12歲以下經醫師診斷患有氣喘兒童之主要照顧者進行訪問，引發12歲以下兒童氣喘的因素前3名依序為第一名的塵蟎（佔46.3％），其他才是氣溫急劇變化（佔37.7％）及病毒感染（佔36.8％）。

細菌

死掉的皮膚細胞、汗水、唾液等可能會使你的舒適床，變成細菌培養皿，使細菌繁殖。例如，實驗室測試發現，只要一周未洗的枕套上所含細菌菌落，可比從馬桶座圈中抽取的樣本多17,000倍。

大多數細菌或病毒可以在柔軟的表面上存活數分鐘至數小時。持續時間根據具體微生物而異。例如，流感病毒在組織上的存活時間只有15分鐘，但是一些胃蟲可以在織物上存活4個小時。

臭蟲

這些小動物，不會被髒的或乾淨的床單所吸引，是人類的身體吸引了牠們。它們生活在靠近人溫暖的地方，你的床很完美，你的人體有血管更完美。臭蟲會在晚上爬行並以你的血液為主食。偶爾你可能會半夜被咬癢而醒來。你會一時找不到牠們，因為那是半夜，你又睡眼惺忪啊！這些蟲子會出沒的地方（例如旅館或宿舍），若你不知情，不好好洗澡就直接躺在床上，這些蟲蟲就流浪到你的家，和你共枕眠了。

真菌

晚上在床上休息的地方，可能充滿了真菌。你的枕頭、床單、被單，可能你在睡覺時，留下的液體，例如口水、汗水，潮濕悶著為真菌提供了很好的生存條件。有些也會對哮喘患者造成危險。

如何解決以上的小東西

其實，上面的蟲蟲危機，很好解決的。只需要一個叫避免的行為、一個叫清潔的行為。

避免蟲蟲的行為

1. 裸睡 : 真的，不要脫光光喔。 2. 躺在床上吃東西。 3. 和寵物一起睡覺 : 寵物的毛髮和皮屑, 會變成塵蟎的額外自助餐；還可增加頭皮癬的真菌感染。 4. 晚上出很多汗。

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防蟲防細菌清潔方法

1. 每2-3天更換一次枕頭套，其餘的床上用品則每周一次。

2. 用高溫攝氏60度清洗30分鐘，你就會殺死所有蟲子和其卵子了。

如果您的枕頭（蓬鬆的東西本身）可以洗，則每年至少洗兩次。遵循保養標籤上的操作方法。確保將其沖洗乾淨並乾燥，以防發霉。如果你使用枕頭保護套，請將其與枕頭套一起扔進洗衣機中。

但在洗滌之前請檢查標籤。可依以下清潔時間表，參考進一步的安排：

- 床罩、毯子和羽絨被套：每1-2個月一次。

- 床墊：一年洗四次

- 床裙：每3-6個月

有些床罩或羽絨被套，是不可用洗衣機或易染色的，請參考其説明書才可洗。不是所有的床上用品，都可以丟入洗衣機內的！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃軒醫師，原文： 黃軒醫師說：你床上的那些小生物..】