【早餐】米雪番薯做早餐8好處排毒去宿便　忌空肚吃宜配奶點煮好?

早餐不可不吃，吃對了對身體更有莫大益處。65歲米雪不時在社交平台分享身穿運動背心及緊身褲相片，大騷Fit爆身形。她在訪問中透露，其中一個保持身型的秘訣，就是在早餐多吃番薯等五穀類。究竟食番薯做早餐有什麼好處？又是否人人都適合食番薯做早餐？

65歲「美魔女」米雪不時在社交平台分享身穿運動背心及緊身褲相片，大騷Fit爆身形。（IG: mixue_michelleyim）

米雪早前接受我們訪問時直言，保持身型做運動固然重要，但飲食方面亦要控制，才會相得益彰：「我比較鍾意食五穀類，朝早嘅時候，我就會蒸啲番薯，會整雞蛋同南瓜粟米等，隔兩日就會換一換，食淨就帶埋去開工食，番薯我就會帶多啲。」她指，雖然番薯糖分較高，但因為自己血糖低，吃番薯也沒有問題。

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高纖低卡夠飽肚

食番薯做早餐是否一個好選擇？家營營養中心營養師陳筠霖認為，番薯有豐富的複合性碳水化合物、高纖維、低卡路里和夠飽肚。100克番薯，只有86卡路里、20克碳水化合物，少於半碗飯的含量，另外有3克纖維素，佔一天膳食纖維攝取量約1/8。

脾胃在早餐時吸收力最佳，此時食用番薯能增強其功效和利於人體吸收，令健脾益氣排毒美顏的功效更強。（ Louis Hansel ／Unsplash）

在中醫的角度而言，食番薯做早餐有不少好處。

▼食番薯做早餐有什麼好處？（按圖了解👇👇👇）

番薯幾時食最好？

健福堂中醫診所廖瑾璞註冊中醫師表示，番薯為健脾養胃、補益氣血、滋潤經脈之佳品，早上7-9時為胃經行經之時，在這段時間食用番薯能養胃及有助消食吸收之力，至9-11時則是脾經行經時間，可將營養傳送其他臟腑，以達養五臟的效用。

此外，由於番薯有潤腸通便的功效，因而早上食用加強腸道蠕動，推動宿便把毒素排出。番薯高澱粉和糖分的特性，宜早上食用，如中午或晚餐食用會較難消耗。

▼什麼人不宜吃番薯？（按圖了解👇👇👇）

大部分人皆可適量進食番薯做早餐。不過，因番薯具有活血作用，通便佳，孕婦可少量進食，不宜過量。此外，番薯含豐富澱粉質及糖分，糖尿病患者或腎臟患者應少吃。至於容易胃痛胃脹人士不宜食用番薯，因為會加強相關症狀，空腹進食亦易引起胃脹氣。

▼番薯點食至好？（按圖了解👇👇👇）

廖醫師建議，食番薯以蒸煮為佳。洗淨表皮及煮熟後，可連皮食用，加強排便能力，亦具有健脾消積功效。番薯應暖食為宜，避免久放涼食。進食時可配搭任何粥類，如粳米、小米、紫米等，或枸杞子、鮮山藥、麥皮、紅棗等食物進食。另外亦可配搭五行季節食物，如現時秋天可配搭黑白芝麻、蜂蜜、雪梨、紅蘿蔔、奇異果、水蜜桃、蕃茄、牛油果等食用。

番薯食過量可致腹脹

由於番薯具潤腸通便功效，進食後或會放屁，食過量會引致腹脹，成人早餐最好吃不超過150克番薯，小童及長者分別不超過50及100克。

營養師陳筠霖則建議用蒸或焗方式煮番薯，早餐約吃手掌長度，兩隻手指粗幼，約60-70克的番薯便足夠，還可配一杯奶類飲品，以補充鈣質及蛋白質攝取。雖然番薯可以取代飯、麵做主食，不過白麵、糙米飯、通粉、米粉這些飯麵類都有其營養價值，建議各類主食交替進食。

「家營營養中心」營養師、認可營養師陳筠霖(Krista) （受方者提供）

健福堂中醫診所廖瑾璞註冊中醫師（受訪者提供）

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