【脂肪肝】脾虛痰濕易有脂肪肝　薏米糊4款食療消腫除濕豆腐降脂

脂肪肝是都市人常見的健康問題之一，除了通宵夜睡、肥胖、過量進食等成因外，在中醫角度而言，肝鬱脾虛和痰濕瘀結這兩種體質的人亦較易患有脂肪肝。想遠離脂肪肝，生活或飲食習慣需要調節之餘，也可參考以下中醫推介的食療及穴位，預防及改善脂肪肝。 文：健福堂中醫診所覃琇瑤註冊中醫

一般脂肪肝患者不會有任何症狀，偶爾有右上腹壓迫感、食慾減退、腹脹、嘔吐、噁心、脹滿感、疲倦、少部分人亦會出現黃疸情形。（資料圖片）

中大2012年的普查發現，本港有近1/4成年人、估計約100萬港人有脂肪肝。脂肪肝與代謝綜合症有着密切關係，更有機會惡化為肝硬化及肝癌，糖尿病患者及肥胖人士尤其高危。

肝負責疏泄氣血津液

肝的主要作用為代謝或分解毒素、生產膽汁幫助食物消化及吸收、製造並儲存各種營養素等。中醫認為「肝」可藏血（調節人體的血量）、疏泄全身氣、血、津液、與膽互相影響，具疏泄膽汁、調節情緒等作用，這些作用已包含代謝或分解毒素、生產膽汁幫助食物消化及吸收、製造並儲存各種營養素。

酗酒、吸煙、飲食油膩濃味、喜食宵夜、過量進食等都是導致脂肪肝的成因之一。（GettyImages）

一般脂肪肝患者不會有任何症狀，偶爾右上腹有壓迫感、食慾減退、腹脹、嘔吐、噁心、脹滿感、疲倦、少部分人亦會出現黃疸情形。

脂肪肝成因

▼脂肪肝成因（按圖了解👇👇👇）

生活習慣：經常通宵夜睡、易脾氣暴燥等。

飲食習慣：酗酒、吸煙、飲食油膩濃味、喜食宵夜、過量進食等。

個人病史：患有急性肝炎、甲狀腺疾病、肥胖症、糖尿病、高血脂、高血壓、病毒感染等所引發。

其他成因：服用某類激素藥物、遺傳因素等。

兩種體質易有脂肪肝

由於上述原因，肝和脾的功能受損，便會導致肝和脾失調，令氣鬱滯不暢通，加上濕熱內藴在體內，化火化熱，日久鬱結成痰成瘀血，阻滯人體的水液運行，便會導致阻塞肝臟脈絡，令脂肪聚積。因此，「肝鬱脾虛型」和「痰濕瘀結型」兩大體質較易患脂肪肝。

▼易有脂肪肝的兩種體質（按圖了解👇👇👇）

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肝鬱脾虛型症狀

體型正常、胸脅脹滿疼痛、喜嘆息、精神抑鬱、心煩易怒、頭痛、口苦咽乾、易疲倦乏力、食慾不振或減少、黃疸、腹脹、大便溏泄或腹痛大便秘結、舌質紅苔薄等。

痰濕瘀結型症狀

體型肥胖或浮腫、口乾不慾飲、易困倦、頭脹、痰多、噁心、嘔吐、脘腹脹滿、神疲乏力、肢體困重、食慾不振、大便溏爛、舌質胖苔膩有齒痕或瘀點等。

脂肪肝預防及改善食療

抗脂肪肝食療以疏肝、理氣、健脾、祛痰、化濕、活血為主，同時應配合適當的健康飲食控制、運動和開朗心情。

▼1. 何首烏降脂湯：健脾消食、降脂、清肝、潤腸利濕（按圖了解👇👇👇）

▼2. 決明子粥：清肝、通便（按圖了解👇👇👇）

▼3.黃豆菜乾湯：減少脂肪吸收、清熱利尿、消腫解毒及通便（按圖了解👇👇👇）

▼4.薏米糊：健脾除濕、減肥消腫（按圖了解👇👇👇）

脂肪肝預防及改善穴位

▼1.陽陵泉：治療脂肪肝常用穴位（按圖了解👇👇👇）

▼2.太衝：調節情緒、疏肝通鬱（按圖了解👇👇👇）

▼3.足三里：調埋脾胃、健脾、補中益氣、調節氣血（按圖了解👇👇👇）

▼4.中脘：健脾益氣、消食和胃（按圖了解👇👇👇）

▼同場加映：12種改善脂肪肝的食物（按圖了解👇👇👇）

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