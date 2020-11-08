【火鍋湯底】營養師推薦12款低鈉即食湯底　6健康貼士番茄防水腫

打邊爐是秋冬必備環節，不少人會買即食湯底和材料在家「烚下烚下」。市面上的即食湯底五花八門，不同口味的湯底大多有一樣共通點——或暗藏三高陷阱，即高熱量、高脂肪和高鈉。即睇謍養師拆解哪些即食湯底最高卡、高脂和高鈉，又有什麼健康的湯底推薦和進食貼士！

天氣開始轉涼，秋冬是脂肪囤積的季節，打邊爐除了易肥，吃得不健康更會增加患心臟病、中風、痛風發作等風險！澳洲註冊營養師郭思慧（Grace）抽取了市面上常見的即食火鍋湯底分析熱量、脂肪和鈉含量，可多作參考。

打邊爐除了易肥，吃得不健康更會增加患心臟病、中風、痛風等風險！（資料圖片）

麻辣湯、味噌湯最高熱量

根據市面上的即食湯底，海底撈麻辣清油火鍋湯底料是最高卡路里的湯底，以一碗250毫升的湯底計算，已有191千卡的熱量，相等於約1碗白飯的熱量，其次最高卡路里的湯底包括部分味噌、沙嗲和豆乳湯底等。

▼市面最高卡路里的即食湯底排名，由最高至最低（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

攝取過量易肥 增三高風險

當每天攝取的熱量超過每日攝取量，多餘的熱量會以脂肪的形式儲存於身體。郭思慧表示，除了積聚脂肪外，脂肪囤積在腰圍會導致中央肥胖，增加患慢性疾病的風險，例如高膽固醇、糖尿病、高血壓。

每人的熱量（卡路里）攝取量不同，視乎年齡、性別、身高、體重等計算，可借以下簡單公式推算：

輕活動量人士（一般在家做家務、辦公室工作）：

每日所需的熱量以維持體重 = 體重 x 30

中活動量人士（多走動、不做粗重活動）：

每日所需的熱量以維持體重 = 體重 x 35

肥胖人士（BMI高過23.0）：

每日所需的熱量以維持體重 = 體重 x 20至25

麻辣湯底最高脂

總脂肪方面，以一碗250毫升的湯底計算，總脂肪最高的湯底包括20.5克的海底撈麻辣清油火鍋湯底料，相等約4茶匙油，而部分味增湯、沙嗲湯、豆乳湯都是比較高脂。

▼市面最高脂肪的即食湯底排名，由最高至最低（按圖 👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

吃過量增心血管疾病的風險

脂肪當中，高飽和脂肪和反式脂肪是較不健康的脂肪來源。高飽和脂肪會增加身體壞膽固醇的水平，而反式脂肪會令好膽固醇的水平降低，亦會令壞膽固醇水平上升，好膽固醇就猶如身體的清道夫，將多餘的壞膽固醇排出體外，高壞膽固醇水平或增加患心血管疾病的風險。

每日攝取的總脂肪含量（克） = 每天所需的熱量 x 30% / 9

飽和脂肪的每日上限：少過熱量的10％；本身有高膽固醇和高血壓人士的每日熱量來源別多於6-7%。

泡菜湯底最高鈉

郭思慧稱，一般即食火鍋湯底都比較高鈉，根據本港法例，低鈉食品是每100克液體食物含不超過120毫克鈉，而一般100克的湯底會有最少400毫克的鈉，不算低鈉食品。加上，一般湯底有含鈉的添加劑，所以不建議飲太多湯底。

以一碗250毫升的湯底計算，最高鈉的湯底是MIZKAN泡菜火鍋湯底，含3084毫克鈉，相等約1.5茶匙鹽，已超出成年人每天的鈉攝取量（一天不超過2千毫克）。

▼市面最高鈉的即食湯底排名，由最高至最低排（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

過量易水腫、加重腎臟負擔

鈉攝取過量可能會有即時的效果，即較易水腫。要避免水腫，郭思慧提醒，除了少飲湯底外，亦謹記多飲清水，排出體內多餘的鈉，並可多吃高鉀質食物，有助去水腫。

高鉀質食物：

生果——香蕉、牛油果等

菜——西蘭花、番茄、番薯

長遠來說，長期攝取過量會增加高血壓風險、中風、患骨質疏鬆症的風險，並加重腎臟負荷或患上慢性腎衰竭。

營養師推薦較健康的湯底

以卡路里和脂肪比較，相對較健康的湯底有清雞湯、日式醬油湯底、海鮮或魚味湯底，都是比較低卡和低脂的即食湯底。而豬骨湯湯底也較為健康，有部分品牌的湯包也是低卡和低脂。

除了即食湯包，也考慮以蕃茄薯仔湯、青紅蘿蔔湯、香茜魚片湯作火鍋湯底。

▼市面較為低卡低脂的即食湯底：（按圖 👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

藥膳湯底是否較健康？（龔慧攝）

藥膳湯底較健康？

由於每種品牌的湯底含量不同，較難一概以論。但郭思慧表示，市面上一些現成的藥膳湯底，例如LINCO藥膳火鍋湯底，相對其他湯底較少添加劑，比較注重添加劑的人士來說，也適合的，但食用前最好先詢問中醫師。

值得注意，若想自行煮藥膳湯底，可用瘦肉代替豬肉、雞要先去皮，避免吸收脂肪，特別是飽和脂肪，以免增加壞膽固醇，增加中風的風險。

進食貼士

想控制體重，又想打邊爐健康？不如參考郭思慧提供的進食貼士！

▼進食貼士（按圖 👇👇👇）

澳洲註冊營養師郭思慧（受訪者授權提供）

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