【桂花茶】胃脹經痛中醫推介3款茶療　泡1分鐘活血驅寒配咩茶葉？

秋冬氣溫下降，不少人比平常更易出現手腳冰冷的情況。有中醫指出，桂花性溫，很適合秋冬時泡茶飲用，有助驅走寒氣，如搭配山楂、紅棗等材料，更兼備改善消化、活血等功效。 撰文：健福堂註冊中醫師吳子杰

桂花性味辛、溫，具有溫肺化痰，散寒止痛的功效，治療腹中冷痛、經痛等。(iStock)

根據《中藥大辭典》，桂花性味辛、溫，具有溫肺化痰，散寒止痛的功效，治療腹中冷痛、經痛等。桂花香氣濃郁，在中醫傳統理論中，芳香能加強人體的氣機運行，氣行則血行，故桂花亦能促進氣血運行，活血祛瘀。

▼桂花茶知多啲！（按圖了解👇👇👇）

一般而言，秋冬及平日畏寒、四肢冰冷的人比較適合飲桂花茶。因桂花性味辛溫，平日易口苦、咽痛、小便短赤的熱底人士，亦應慎服，避免火上加油。此外，桂花芳香行氣，但對孕婦可能有不良影響，宜慎服桂花茶。

桂花茶食療

▼桂花茶：溫中散寒（按圖了解👇👇👇）

▼桂花山楂茶：溫中散寒，健脾消食（按圖了解👇👇👇）

▼桂花紅棗茶：益胃散寒，養血活血（按圖了解👇👇👇）

▼桂花玫瑰花茶：益胃散寒，行氣解鬱（按圖了解👇👇👇）

▼飲用桂花茶注意事項：（按圖了解👇👇👇）

飲用桂花茶時，應謹守中庸之道，不宜過服桂花茶，每周可飲用一至兩次，茶葉分量不應過多，酌用3克便可，宜日間飲用桂花茶，避免睡前喝濃茶，以免妨礙入睡。

健福堂註冊中醫師吳子杰（撰文者提供）

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