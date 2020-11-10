月經｜量少色淡血虛四物湯勿亂飲！4種經血質量知你熱定寒附食療

月經暗紅色是正常嗎？月經正常的顏色應為鮮紅偏深，如果你的月經是淡紅則可能是氣虛，若是暗紅或暗紫色，帶有血塊又反映什麼？從月經的顏色、質量、血塊可以知道你的身體是否太「寒」或太「虛」，和有什麼改善食療。 撰文：註冊中醫師潘咨遐

經期不準

不少女士也會留意經期是否「準時」，月經周期是由每次月經的來潮第一天（出血的第一天），算至下次月經來潮的第一天。一般28至30天為一周期，不過，有些病人告知一向是40天才來一次月經，誤以為這是正常，但其實是月經延後。

情況一：月經先期，即周期提前7天以上，甚至10多天，連續2個周期或以上

情況二：月經後期，即周期延後7天以上，甚至40至50天以上，連續2個周期或以上

部分女性會在經前或經期間出現輕微腰痠、少腹墜脹、乳房脹痛，情緒變化等，也屬正常現象。(freepik)

正常月經是怎樣？

少女第一次來月經，是青春期到來的重要標誌。少女初來月經時，在1至2年內月經提前或推後，甚至停經數月也算正常，因為身體發育尚未完善。

正常婦女來經期間一般沒有特殊感覺，部分女性會在經前或經期間出現輕微腰痠、少腹墜脹、乳房脹痛，情緒變化等，也屬正常現象。

▼你的月經正常嗎？（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

月經顏色、量、質反映健康狀況？（GettyImages）

月經顏色反映健康

除了月經顏色，也可觀察月經周期、時間、量、質有否異常，準確得知所反映的健康狀況。

▼月經反映健康（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1. 淡紅色：氣虛

經期表現：月經提前、經量過多、可見經期延長（每次月經持續時間7天以上，但一般能在2星期內停止）、經血質稀

其他表現：面色無光澤、短氣、疲倦、頭暈

常見成因：向來脾胃虛弱、不節制飲食、過度疲勞、思慮

日常調理貼士：切忌進食寒涼水果或食物，例如西瓜，西洋菜，白菜等、每天可做適量運動、少吃耗氣食物如白蘿蔔

▼氣虛食療：淮山黨參黃芪豬展湯（按圖👇👇👇）

- 色淡紅、經血量多、質稀：氣虛

- 色淡紅、經血量少、質稀：血虛

血虛常見成因：向來身體氣血不足，久病後，或墮胎後傷及血分，或思慮過多，或損傷脾胃或因減肥過度

日常調理貼士：忌減肥過度、不宜亂飲四物湯（部分患者愛進食四物湯補身，四物湯確有相關功效，但胃脹容易腹瀉人士不宜，而濕熱人士誤服或會加劇濕重症狀，如便秘及口氣問題）

▼血虛食療：烏雞紅棗龍眼肉湯（按圖👇👇👇）

2. 鮮紅：血熱

經期表現：月經提前、經期延長、質稠、崩漏（「崩」即大量出血，「漏」即出血量少）

其他表現：容易長暗瘡、口乾、面紅

常見成因：過分進食辛辣煎炸油膩食物

日常調理貼士：應少吃辛辣煎炸油膩的食物

- 經血量少、色鮮紅、質稠：血熱

▼血熱食療：苦瓜黃豆排骨湯（按圖👇👇👇）

3. 暗紅或有血塊或啡色：氣滯

經期表現：月經延後、過少、經色黯、有小血塊、閉經，經行乳房脹痛，子宮肌瘤，子宮瘜肉等

其他表現：面色晦黯、胸悶不適、少腹脹痛

常見成因：生活壓力大、常熬夜晚睡及情緒不佳

日常調理貼士：應進行適量運動

▼氣滯食療：合掌瓜陳皮紅蘿蔔豬展湯（按圖👇👇👇）

- 經血量少、色淡紅或暗紅、質稀：虛寒

- 經血量多、色暗紅有血塊：實寒

血寒（實寒、虛寒）經期表現：月經延後、有血塊，手腳冰冷，子宮肌瘤、子宮瘜肉、朱宮力囊腫、不孕、閉經、經痛等

常見成因：過度進食生冷食物，經期產後沒有調理身體

日常調理貼士：注意保暖，忌食生冷和寒涼食物

▼血寒食療：生薑紅棗茶（按圖👇👇👇）

4. 色紫暗、有血塊：血瘀

經期表現：經量多少不定、有血塊，可見子宮肌瘤，子宮瘜肉，朱古力囊腫，不孕，經痛等

常見成因：情緒不佳，月經或產子後，或手術後瘀血停滯

日常調理貼士：保持心情舒暢，盡量少食生冷食物

▼血瘀食療：山楂黑豆茶（按圖👇👇👇）

註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）

▼同埸加映：月經量多與少計算公式（按圖👇👇👇）

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