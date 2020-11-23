張敬軒「神級早餐」白粥鹹蛋　白粥養胃5大好處大便硬不宜配鹹蛋

張敬軒近期正在舉行演唱會，但同時他也成為「早餐界KOL」。他將工人姐姐為他準備的早餐在IG分享，引起網民追看。繼之前的青瓜加白粥，今日（23 日）神級早餐是白粥加鹹蛋，張敬軒今次又有什麼回應呢？早餐食白粥，中醫角度原來飽肚之餘對健康也有好處。

張敬軒最近新聘一位工人姐姐照顧起居飲食，未料到這位外傭的「愛心餐點」滿是驚喜。張敬軒連日在社交媒體IG分享工人姐姐的廚藝，又自封為「早餐界KOL」，網民大呼看得過癮。

▼「神級早餐」充滿驚喜，軒仔有什麼評價回應呢？為何聲稱似食「貢品」？想知為何引來網民追看留言 ，立即點擊下圖逐格睇👇👇👇

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早餐食白粥健康之選？

張敬軒的「神級早餐」，有腸仔、牛角包，白粥更一而再、再而三出現；不少人身體不適，想清腸胃都會吃白粥，從健康角度看，早餐吃白粥更有利健康。

註冊中醫師李顯揚認為白粥是早餐不錯的選擇，在粥粉麵飯中，粥較不肥膩，容易吸收，若是初病或患感冒，尤其適合，有助盡快回復體力，

▼早餐食白粥的好處（按圖👇👇👇）

早餐食粥加乾瑤柱去水腫

李醫師特別推薦早上食粥時配搭乾瑤柱和粟米，因為早晨時陽氣未提升，人較浮腫，有水腫、面腫情況，早上吃具鹹味和利尿的食物有助去腫。

乾瑤柱功效：滋陰補腎、利尿消腫

粟米功效：補脾健胃、除濕利尿

白粥清腸胃不宜搭鹹蛋？

李醫師表示，生病或腸胃不適時吃白粥，有助養胃，如果腸道比較乾結例如大便較硬，食粥有助改善，但不應配搭醃製品，例如腐乳和鹹蛋，醃製食品鹽分較高，可能弄巧反拙，加重不適症狀。如果不想吃白粥「口淡淡」，則加些少鹽作調味便可。

白粥人人啱食？（資料圖片）

同場加映：每天起床，你可要面對「今朝食乜好」的問題？以雞蛋做早餐，簡單方便，又變化多端，而且益處多。

▼早餐吃蛋好處（按圖👇👇👇 ）

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糖尿病患者要少吃白粥！

白粥好處多，但糖尿病人士則應少吃。由於白米進入身體後會轉化為葡萄糖，使血糖升高，不適合糖尿病患者或需要控制血糖的人士。現時市面有「降糖米」、「低升糖指數白米」提供，或可使用小米代替白米，但建議食用前需諮詢醫生。

食粥養生貼士 配搭黑豆更可養腎

醫師還提出煮白粥適合加配的穀類食材，大家不妨參考。

▼白粥配搭不同食材的功效：（按圖👇👇👇）

註冊中醫師李顯揚（撰稿人授權提供）

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