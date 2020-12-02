黑眼圈｜鼻塞唔夠瞓致黑眼圈！綠茶加1種材料消炎去腫拜拜熊貓眼

眼冒黑圈經常被認為是因為睡眠不足所造成，但有些黑眼圈其實跟疾病有關！黑眼圈不但會讓人顯得精神不好，還會瞬間好像老10歲。台灣博仁醫院副院長康志森在節目《健康2.0》上指出，黑眼圈一般的成因，大部分跟遺傳、壓力、睡眠不足有關，不過有些人是因為身體的疾病造成。

康志森解釋，黑眼圈有分很多種，且有些時候不能輕視，例如有異位性皮膚炎的人，因為皮膚會癢，有時在眼睛上下的皮膚會有色素沉澱，這種屬於「色素型」黑眼圈。另外一種是屬於「結構型」黑眼圈，也就是眼周有一些脂肪或膠原蛋白流失，慢慢地眼眶變得比較凹陷。還有一種是「血管型」的黑眼圈，原因是鼻過敏或鼻塞、睡不飽所造成，顏色多為深紫色，在眼睛下方血管堆積處。

▼ 4種黑眼圈類型：（按圖了解👇👇👇）

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「不少人並不了解如何消除黑眼圈！」台灣中醫師陳潮宗表示，從中醫看來，綠茶有收澀作用，能使賁張的血管收縮，減少流到眼周的血液，眼圈就比較不會發黑。利用綠茶的好處，陳潮宗也傳授一道「亮眼茶」，能讓眼睛發亮、改善黑眼圈。主要成分是用綠茶和菊花，菊花有清熱、消炎、消腫的作用，加上綠茶可以抗氧化、幫助消炎消腫；泡好後可以加一點蜂蜜調味。

另外，台灣氣功老師彥寬也提到，黑眼圈其實是腎、肺、脾、心的陽氣不足，透過一招「真氣三陽式」可以明亮眼周、活絡氣血。

▼功法練習如下：（按圖了解👇👇👇）

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1. 大拇指放在後腦的風池穴，食指放於玉枕穴，剩下的手指放在頭角（承靈穴）。 2. 接著上半身還有頭部，從左邊逆時針轉7圈，再從右邊順時針轉7圈。 3. 慢慢停住，手放鬆慢慢落下。

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