【大便顏色】大便灰色患胰臟癌？6種糞便知腸胃健康哪3種色最驚？

上完廁所先不要急著沖掉，只要多看幾眼，馬上就可以得知健康狀況！台灣江坤俊醫師就提醒，透過糞便的形狀、顏色，就可以多少看出腸胃道健康，最好的大便狀態是「香蕉狀」且呈現「黃褐色」，但如果出現其他異常形狀、顏色，當心身體缺水，還被癌症來敲門！

台灣醫師江坤俊在影片《江醫說健康》上便分享，大便的形狀往往可以反映身體是否缺水，如果出現像羊大便一粒粒的顆粒狀、塊狀凹凸有裂痕，要多喝水、多吃纖維素，如果是呈現柔軟塊狀、膏狀，甚至稀稀水水，就要注意是否有腹瀉的問題，另外大便的顏色也是大有玄機，甚至罹癌徵兆也悄悄浮現。

最好的大便狀態是「香蕉狀」且呈現「黃褐色」。（Facebook@江坤俊醫師影片截圖）

江坤俊指出，大便的顏色是來自於膽汁和腸胃道細菌作用，而大部分正常的大便是「黃褐色」，但如果膽汁吸收得多一點或被稀釋，也可能產生「黃色」的大便，因此介於這兩顏色之間的大便，都無需太擔心！但如果出現「綠色大便」也可能要注意是否有腸胃不適的問題。

▼3款異色便代表你生病了？（按圖了解👇👇👇）

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大便若呈現「綠色」，是顯示出膽汁原來的顏色，當腹瀉拉肚子的時候，往往是膽汁來不及與腸胃道細菌作用，而呈現綠色，肚子可能會出現感染或小毛病，需要持續觀察1~2天，如果恢復黃色、黃褐色大便，那就沒有什麼大礙，無需過度驚慌。

「綠、黃、褐」3種顏色的大便，都屬於正常範圍，偶爾有些腸胃健康的波動以外，如果大出了「灰色」大便就要當心了。江坤俊表示，灰色是沒有沾染上膽汁顏色的大便，代表肝臟裡的膽汁沒有排到腸胃去，最常發生在胰臟癌、膽道癌、膽囊癌的患者身上，一旦有灰白色出現，一定要儘快就醫。

另外如果大出「黑色」、「紅色」大便，要小心是腸胃道出血！且根據出血的位置不同，顏色就不一樣，當血紅素的鐵離子經過胃酸的作用時間拉長，容易跟大便混色形成「黑便」，但如果是大腸癌、長痔瘡，血沒有經過胃酸作用，與腸胃細菌作用不長，就會直接排出紅大便，「黑色、灰色、紅色」這三色的大便都要儘快就醫。

▼同場加映：７種糞便形狀反映健康？（按圖了解👇👇👇）

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